Yapay Zekâ Destekli “ETi Popkek PopGPT” Raflarda!

Yenilikçi lansmanları ve benzersiz lezzetleriyle tüketicilerinin hayatına mutluluk katan ETi, gençlerin son dönemde günlük hayatlarında sıkça kullandıkları yapay zekâya sorarak belirlediği frambuazlı cheesecake tadındaki yeni lezzeti ETi Popkek PopGPT ile bir kez daha gençlerin ilgi odağı olmaya aday… Yapay zekâdan esinlenilerek üretilen ve piyasaya sınırlı sayıda sürülen PopGPT ile ETi Popkek, kendi kategorisinde de fark yaratmaya devam ediyor.

Diyalog konusunda uzmanlaşmış bir yapay zekâ sohbet robotuna danışılan ve yapay zekâdan esinlenilen ETi Popkek PopGPT, üretiminden lezzetine kadar 7’den 70’e tüm kek severlere farklı ve inovatif bir lezzet deneyimi sunuyor.

Yedi farklı çeşidiyle gençlerin vazgeçilmez lezzetlerinden ETi Popkek, yeni ETi Popkek PopGPT ile eğlenceli anların tamamlayıcısı olmaya devam ediyor.