Yarıyıl tatili İBB ile renkleniyor

Çocuklar, 20 Ocak- 4 Şubat tarihlerini kapsayan tatil boyunca birbirinden keyifli aktivitelere katılabilecek. Metro İstanbul bisiklet eğitimi, origami-karikatür atölyesi ve film gösterimi etkinlikleriyle tatili şenlendirecek. İBB Kültür Merkezlerinde ‘Karne Şenliği’ kapsamında çocuk tiyatroları ve konserler düzenlenecek. Beltur’da karnesini gösteren burgerini yüzde 20 indirimli alacak. Spor İstanbul, ücretsiz “Karneni Getir Buzda Kay” ve “Karneni Getir Aqua’da Kay” etkinliğiyle tatile eğlence katacak.

METRO İSTANBUL ETKİNLİKLERİ RENGARENK

İBB iştiraki Metro İstanbul ise bu yıl 4. kez yarıyıl etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Etkinlikler 22 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Esenler ve Esenkent yerleşkelerinde gerçekleşecek. Etkinlikler kapsamında 7-11 yaş grubundaki çocuklar; bisiklet eğitimi, origami atölyesi, karikatür atölyesi, ritimli masal atölyesi, kar küresi yapımı, film gösterimi ve yerleşke turlarından ücretsiz olarak yararlanabilecekler.

22 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Esenler Yerleşkesinde sömestir etkinlikleri ile eş zamanlı olarak İSPER standı kurulacak. Böylece çocuklarını sömestir etkinliklerine getiren veliler ve isteyen herkes, İSPER ile bir araya gelerek iş başvurularını yapabilecek.

22 Ocak-16 Şubat tarihleri arasında Esenler Yerleşkesinde hafta içi her gün saat 10.00-20.00 arasında Buz Pateni etkinliği de gerçekleşecek. 4 yaş ve üzeri tüm çocukların katılabileceği etkinlik ile günlük 900 olmak üzere toplam 27 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

İSTANBUL ÇOCUKLAR İÇİN ŞENLENİYOR

İBB Kültür Dairesi’nin 20 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında düzenleyeceği “Sömestir Şenliği”yle İstanbul’un farklı ilçelerindeki 15 mekânda çocuklara yönelik 508 etkinlik gerçekleştirilecek. Tiyatrodan atölyelere, konserlere kadar birçok eğitici, öğretici ve eğlenceli etkinliğin yer aldığı şenlik, tüm çocuklar için ücretsiz. Programlar Arnavutköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi, Beylikdüzü FSM Kültür ve Sanat Merkezi, Yedikule Gazhane gibi İstanbul’un farklı ilçelerindeki mekânlarda düzenlenerek, tüm İstanbullu çocukların ücretsiz kültür-sanat etkinliklerine erişimi sağlanacak.

İBB Şehir Tiyatroları da şenlik kapsamında “Herkes Sihirbaz Olacak”, “Karagöz Çiftlik Bekçisi”, “Elma Kurdu Kırtık”, “Bir Gece Masalı”, “Bir Gün Ayakkabımın Teki”, “Rüya”, “Bekçi ile Postacı”, “Çöpsüz Dünya”, “Fındıkkıran” gibi tiyatro oyunlarını sahnelerken; resim, kolaj, yaratıcı dans, fotoğraf gibi atölyelerle çocuklar yeni beceriler edinecek. Öte yandan çocuklara 100’üncü yıl ruhunu yaşatacak “Cumhuriyet Otobüsü” İstanbul’un dört bir yanında miniklerle buluşurken, gezici platform “Sahnebüs” şehrin gösteri alanlarına uzak bölgelerinde yaşayan öğrencilerin de kültür-sanat etkinliklerinden mahrum kalmamaları için yollarda olacak.

“Sömestir Şenliği” programına, İBB Kültür sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.

“KARNENİ GÖSTER BURGER’İ YÜZDE 20 İNDİRİMLE AL”

İBB iştiraki BELTUR, “Karneni Göster Burger’i yüzde 20 indirimle al” kampanyası başlattı. 20 Ocak Cumartesi - 4 Şubat Pazar tarihleri arasında Beltur Restoran ve Beltur Burger işletmelerinde karnesini veya öğrenci kartını gösteren 24 yaş altı gençlere yüzde 20 indirim sağlanacak.

10 GÜN SÜRECEK, HER GÜN 4 SEANS

İBB iştiraki Spor İstanbul, “Karneni Getir Buzda Kay” ve “Karneni Getir Aqua’da Kay” isimli iki etkinlikle, çocuklara yarıyıl tatilinde hem yorgunluklarını atma ve hem de unutulmaz anlar yaşama fırsatı sunacak.

Silivri Kapı Buz Pisti’ndeki Karneni Getir Buzda Kay etkinliğinin ilki 22-26 Ocak, ikincisiyse 29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. 6-17 yaş grubu çocuklarının katılacağı etkinlikte seanslar saat 09.45’te başlayıp, 13.45’te sona erecek. Her gün 4 seans yapılacak. Böylece çocuklar, toplam 10 gün sürecek etkinlikte, buz pateni keyfini doyasıya yaşayacak.

HOKEY, BASKETBOL VE LANGIRT

Karneni Getir Buzda Kay etkinliğinde, resim boyama alanının yanı sıra Air Hokey Masası, Basketbol Oyun Masası ve Langırt Masası ile çocuklara ayrı aktiviteler yapma olanağı da sunulacak. Yine çocuklar, alana konulacak olan hatıra fotoğrafı çekim platformunda bu günlerini ölümsüzleştirebilecek.

KIŞ ORTASINDA SU EĞLENCESİ!

Spor İstanbul’un bir diğer etkinliği olan ve toplam 8 gün sürecek Karneni Getir Aqua’da Kay ise Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenecek. Çocukların kış ortasında suda eğlenebilecekleri etkinliğin ilki 22–26 Ocak, ikincisi de 29 Ocak–02 Şubat tarihleri arasında yapılacak. 9-13 yaş grubu çocuklarının katılabileceği suda kayma etkinliği, her gün üç seans olacak. Etkinliklere katılmak isteyen çocukların https://online.spor.istanbul/ web adresi veya İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.