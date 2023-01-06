Yatak Odası Takımı Modelleri

Yatak odasını dekore ederken, bu çok önemli faktörleri aklınızda tutmanız gerekir. Yatak odası, bir nevi rehabilitasyon merkezi olduğundan, hangi stil ya da zevke sahip olduğunuzun pek bir önemi yok. Renkler, yumuşak mobilyalar, dokular, döşeme ve mobilyalar, iç tasarımınıza uygun hale getirilebilir. Bu sebeple yatak odası takımı seçerken, bir bütün halinde değerlendirmeniz ve tüm aksesuarlarınızı birbiriyle uyumlu olacak şekilde seçmelisiniz.

Yatak odası takımı modelleri

Yatak odası takımı modelleri, Macitler Mobilya tarafından özel olarak olarak tasarlanarak üretilmektedir. Farklı bir bakış açısı ile tasarlanan Macitler Mobilya yatak odası takımları, aynı zamanda da sizin için özel olarak tasarlanarak üretilmektedir.

İç Mimarlık Hizmeti

İç mimarlık hizmeti, alanında uzman iç mimarlar ile sizlerin ortak olarak hazırlamış oldukları dekorasyon projelerine verilen isimdir. İhtiyaçlarınız doğrultusunda hazırlanan mobilya modelleri ve ev dekorasyon ürünlerinin, projelendirilerek hazırlanmış olduğu dekorasyon fikirleri Macitler Mobilya tarafından özel olarak hazırlanır.

Masko’da Macitler Mobilya Farkı

Macitler Mobilya, Türkiye’nin ve dünyanın en büyük mobilya kenti olan Masko Mobilya Kenti’nde sizlere hizmet vermektedir. Sizler de iç mimarlık hizmeti almak ve ürünleri daha yakından görmek için Masko’yu ziyaret edebilirsiniz.

Macitler Mobilya Farkı

Serdal Macit, Türkiye’nin en büyük mobilya firmalarından biri olan Macitler Mobilya’nın sahibi olmanın yanı sıra trendleri ve şıklığı ülkemize kazandıran en önemli girişimcilerden biridir.

Macitler Mobilya firmasının kuruluşundan şimdiki halini almasına kadar her aşamasında rol oynayan, modern mobilya ile Türk dekorasyonunu birleştirerek ergonomiyi bizlere sunan Serdal Macit, kurumsallığın ve hizmetin önemli bir noktaya çıkmış olduğu Macitler Mobilya için çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.