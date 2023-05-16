Yaz aylarına özel ‘kilo kontrolü’ önerileri

Vücut ısısının artması da metabolizmanın yavaşlamasına neden oluyor. Bu nedenle yaz aylarında beslenme düzenini yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Herbalife Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmet Tamer, yaz aylarında kilo kontrolünün sağlanması için kış mevsimine göre daha az enerji alınmasını öneriyor.

Yaz aylarında artan sıcaklık ve nem nedeniyle vücutta bazı sağlık problemleri ortaya çıkabiliyor. Özellikle düzensiz beslenmeye bağlı olarak kilo artışı problemi yaşanabileceğine dikkat çeken Herbalife Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmet Tamer, yaz aylarında kilo kontrolünü sağlamaya yönelik önemli bilgiler verdi.

“Kahvaltı kesinlikle atlanmamalı”

Kilo kontrolü için kahvaltının her mevsim olduğu gibi yaz mevsiminde de en önemli öğün olduğunu söyleyen Prof. Dr. İsmet Tamer, “Yaz aylarında yapılan kahvaltılarda yağlı ve hamurlu yiyecekler vücutta yorgunluğa, baş ağrısına, tansiyon problemine ve kilo artışına neden olabilir. Bu nedenle yazın kahvaltılarda az yağlı peynirler, zeytin, yumurta, taze meyve ve sebzeler tüketilmeli. Diğer öğünlerde de yağlı ve kızartılmış besinlerin tüketiminden kaçınmalı, yemekler ızgara, haşlama, fırında veya buharda pişirilmeli. Bağışıklığı güçlendirmek için ise muhakkak sebze ve meyve tüketimi sağlanmalı” dedi.

Sıcaklık ve nem dolayısıyla artan terleme ile birlikte sodyum, klor, potasyum gibi mineral ve elektrolitlerin yerine konması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. İsmet Tamer, “Vücudumuzun yüzde 60’ı sudan oluşuyor. Bu kadar önemli bir bileşenin kaybının vücutta ağır etkileri olabiliyor. Bu nedenle hem sıvı kaybının önüne geçmek hem de kilo kontrolünü sağlamak için yaz mevsiminde en önemli konu gün içinde 2-,2,5 litre su tüketimini sağlamak. Çünkü bol su tüketimi aynı zamanda vücudumuzdaki toksinleri atmamıza da yardımcı olur. Eğer su içme alışkanlığımız yoksa ve su içmekte zorluk yaşıyorsak suyu tatlandırmak için farklı aromalardan faydalanabiliriz” dedi.

Egzersiz yaparken sıvı kaybına dikkat edilmeli

Kilo kontrolü ve sağlıklı bir yaşam için sadece doğru beslenmenin yetmediğini belirten Prof. Dr. İsmet Tamer, şöyle konuştu: “Yaz mevsiminde yüzme ve açık havada tempolu bir yürüyüş, tercih edilmesi gereken öncelikli egzersizler arasında. Yaz aylarında yavaşlayan metabolizmayı çalıştırarak hızlandırmak ve alınan enerjiye karşın enerji harcayarak kilo kontrolünü sağlamak için haftanın minimum 3-4 günü ortalama 45 dakika egzersiz yapılması vücut için yeterli olur. Ayrıca egzersiz sırasında da sıvı kaybı yaşanmaması için egzersizden 15 dakika önce 1-2 bardak su tüketimi sağlanmalı ve egzersiz sırasında da her 15 dakikada bir 1 bardak su içilmeli.”

İnovatif ürünleriyle kilo kontrolünün yapılmasını destekliyor

Beslenme alışkanlıklarını iyileştirme misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Herbalife, öğün yerine geçen besleyici shake karışımlarıyla kilo kontrolüne destek sağlıyor. Zamanın kısıtlı olduğu durumlarda besleyici ve pratik bir alternatif sunan İdeal Herbalife Kahvaltısının içerisinde bulunan F1 öğün yerine geçen besleyici shake karışımı, protein ve temel besinlerin birleşiminden oluşan dengeli bir öğün olarak dengeli beslenmeyi desteklemeye yardımcı oluyor. Suya eklenen Herbal Aloe Konsantre İçeceği, ferahlatıcı narenciye aromasıyla keyifli anlar yaşatıyor. Kahvaltıları çeşitlendiren Bitkisel Konsantre Çay ise günün ilk öğününe renk katıyor.