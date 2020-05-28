Yaz aylarında çocuklar ne izlemeli? | BBC

Yaz aylarında çocuklar ne izlemeli?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çocukların eğlenceli zaman geçirebileceği aktiviteler bulmak ebeveynler için daha bir önemli hale geliyor. BBC’nin dünyaca ünlü çocuk kanalı CBeebies’in iki yeni yapımı Haziran ayında izleyiciyle buluşuyor. “Dog Loves Books” kitap okumayı sevdirirken “Gigglebiz” küçük izleyicilere mizahi akışıyla keyifli anlar yaşatıyor.

Kitap okumak şimdi daha eğlenceli: Dog Loves Books

Okul öncesi animasyon serisi “Dog Loves Book”, Louise Yates'in ödüllü kitabından uyarlanarak birbirinden tatlı ve komik maceraları ekranlara getiriyor. Dog ve onun yakın arkadaşı Pug kelimeleri oldukça seven iki yakın arkadaşlar. Dog sahibi olduğu kitapevini kapattığında, raflardan bir kitap seçiyor ve Pug ile birlikte heyecan verici dünyaya giriş yapıyorlar. İki arkadaş bir problem veya bir sorun ile karlaştıklarında çözümü sevdikleri kitaplarda arıyorlar. Çünkü kitaplardan öğrenebileceğimiz şeyler oldukça şaşırtıcı!

Yirmi altı bölümden oluşan serinin ilk bölümü 8 Haziran saat 17:15’te Digitürk 161. Kanalda yayınlanacak.

Bafta Ödüllü sunucu Justin Fletcher “Gigglebiz” ile geri dönüyor!

BAFTA ödüllü sunucu Justin Fletcher genç izleyicileri eğlendirmek için yeni bir “Gigglebiz” ile ekranlara dönüyor. Seri, güçlü görsel mizahı, neşeli müzikleri, komik ses efektlerini, çok çeşitli kostümleri kısa komedi eskizlerinin canlı bir koleksiyonuyla harmanlıyor. Bu sefer beceriksiz spor muhabiri Keith Fitt'ten, yaratıkların en yaygınlarını bile tanımlamak için mücadele eden hayvan uzmanı Keeper'a kadar fantastik yeni yüzler karşımıza çıkıyor. Çok sayıda absürd komedi ve eğlenceli şakalar içeren Gigglebiz, kendi mizah anlayışlarını geliştirmeye başlayan genç izleyiciler için oldukça ilgi çekici hale geliyor.

Yirmi altı bölümden oluşan serinin üçüncü sezon, ilk bölümü 1 Haziran’da saat 17:55’te Digitürk 161. Kanalda yayınlanacak.