Yaz aylarında da C Vitaminini ihmal etmeyin

New Life Pazarlama Müdürü Ebru Aslan, “Bunaltıcı sıcaklarda da vücut direncini artırmak, virüslere karşı korunmak, cilt sorunlarıyla mücadele etmek ve antioksidan korumadan yararlanabilmek için C Vitamini ihmal edilmemeli.” diyor.

Bağışıklık son dönemin en fazla önem arz eden konuların başında geliyor. Bağışıklığı güçlendirmeye yönelik yeni ürünlerinizden bahseder misiniz?

Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için C vitamini oldukça önemli bir rol oynuyor. Özellikle enfeksiyon durumlarında C vitamini ihtiyaçlarının arttığı biliniyor.

New Life C 1000 Plus, içeriğindeki Pureway C patentli C vitamini Lipid Metabolitleri, Turunçgil Bioflovonoidleri, Selenometiyonin (selenyum), Çinko Pikolinat ve D vitamini içeriğiyle bağışıklık fonksiyonlarına katkıda bulunmayı hedefliyor.

C Vitaminini bizim hayatımızdaki önemi nedir?

Vücutta hastalıklara karşı kalkan görevi gören kuvvetli bağışıklık direnci için vitamin ve minerallerin yeterli seviyede olması gerekiyor. Bazı vitamin ve mineraller, vücut tarafından üretilemezken, insanların günlük yaşamında ihtiyaç duyduğu C ve D vitamini gibi vitaminlerin dışarıdan takviye edilmesi gerekiyor. Vücudun en önemli temel ihtiyaçlarından olan C vitamini, bağışıklık fonksiyonlarının korunmasında önemli rol oynuyor. Bu sebeple düzenli bir şekilde kullanılması öneriliyor. C vitamininin; sigara, kirli hava, stres, kimyasallar, kötü beslenme tarzı gibi etmenlere karşı güçlü antioksidan etkisi bulunuyor. Özellikle saç ve cilt sağlığı için de C vitamini oldukça önemli. C vitamini normal kolajen oluşumunu destekliyor. Kolajen ise kemiklerin, kıkırdağın ve cildin normal fonksiyonunu sağlıyor. Ayrıca C vitamini enerji oluşum mekanizmasında görev alıyor. Yorgunluk ve halsizlik şikayeti olan kişilere de C vitamini takviyesi öneriliyor.

New Life C 1000 Plus’ın öne çıkan farklı özellikleri nelerdir?

New Life C 1000 Plus’ın en önemli özelliği, yüksek C Vitamini içeriğinin yanı sıra bağışıklık için gerekli 5 içeriği bir arada sunması. Tek tablette 1000mg C vitamini içeren New Life C 1000 Plus, kişinin günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor. New Life C 1000 Plus, hücrelere hızlıca nüfuz ederek uzun süreli koruma ve maksimum fayda sağlayan C Lipid Metabolitleri ile kombine bir içeriğe sahip ilk ve tek bağışıklık ürünü olarak dikkat çekiyor. PureWay C patentli özel formülüyle C 1000 Plus, içeriğindeki C vitamini lipid metabolitleri sayesinde hücreye hızlıca girebilip dokuda daha uzun süre tutulabiliyor bu sayede standart form C vitaminlerine göre %133, Ester formdaki C vitaminlerine göre ise %36 daha fazla biyoyararlanım sağlayarak bağışıklık sistemine destek veriyor. C Vitamini Lipid Metabolitleri ile birlikte farklı vitamin ve mineralleri de içeren C 1000 Plus, bağışıklığı güçlendirmek için ihtiyaç olan tüm içerikleri tek bir tablette sunuyor. Yüksek biyoyararlanım sağlayan C Vitamini Lipid Metabolitleri yanı sıra Turunçgil Bioflavonoidleri, çinko, selenyum ve D vitamininden oluşan bir formüle sahip olan C 1000 Plus, bağışıklık için önemli etken maddelerden oluşuyor. Turunçgil Bioflavanoidleri oksidasyonu engellerken ve C vitaminin emilimini de yüzde 35 oranında artırıyor. Çinkonun biyoyararlanımı yüksek formu olan çinko pikolinat, bağışıklık sistemini güçlendirme, kronik yorgunluğu azaltma gibi pek çok fayda sunuyor. Vücudun günlük ihtiyacı oranında 1000 IU miktarında D vitamini içeren C 1000 Plus, günlük alınması gereken 100 mgc’lik selenyum ihtiyacını da yüksek biyoyararlanımlı selenometiyonin formu ile karşılıyor. Tabletlerin dış etmenlere karşı korunmasını sağlayan ‘Hijyenik Blister’ ambalajlı pakette sunulan C 1000 Plus’ın çentikli tabletleri ikiye bölünerek yutulabildiği gibi suda çözünmesine izin verilerek de içilebiliyor. Şeker ve tatlandırıcı içermeyen C1000 Plus, bağışıklık için kapsamlı bir koruma sağlamayı vaad ediyor.