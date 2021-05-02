İstanbul'da yerel yönetimler kapanma sürecini masaya yatırdı



Online toplantıda, İstanbul’da tam kapanma sürecinde belediyelerin eliyle yürütülen yatırım ve hizmetlerin koordine edilmesi görüşüldü. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, bu süreyi birçok altyapı ve üstyapı sorununu çözecek şekilde planladıklarını belirtti. İlçe belediyeleri ise; sosyal yardımlar, asfaltlama çalışmaları, vektörlerle mücadele ve sokak hayvanlarının bakımı konularında talep ve önerilerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında online olarak gerçekleştirilen toplantıya; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile 27 ilçenin başkan yardımcısı katıldı. Toplantıda İBB Genel Sekreter Yardımcıları İbrahim Orhan Demir, Şengül Altan Arslan, Murat Yazıcı ve Mahir Polat ile İBB Başkan Danışmanı Tonguç Çoban da hazır bulundu.

İBB Genel Sekteri Can Akın Çağlar, ülke olarak olağanüstü koşullarda hizmet etmenin mücadelesini verdiklerini ve siyasetin ötesinde kamusal sorumluluk ile çalıştıklarını belirterek, “Bu 17 günlük tam kapanma sürecini, İstanbul’un altyapı ve üstyapı sorunlarının çözümü için bir fırsat olarak gördük. Çalışamayan ailelere yönelik sosyal yardımlarımızı da bu günlerde olabildiğinde artırıyoruz. Şehrimizdeki hizmetlerin ve yardımların, kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde yürütülebilmesini önemsiyoruz” diye konuştu.

İstanbul trafiğinin hareketli olduğu zamanlarda girilemeyen alanlardaki altyapı ve üstyapı sorunlarını çözmek için ciddi bir planlama yaparak uygulamaya koyduklarını belirten Can Akın Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yerel yönetimler olarak bu şehrin sorunlarını hep birlikte hissediyoruz ve yükleniyoruz. Bu süreçte hizmetlerin daha hızla yapılabilmesi ve sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine en doğru şekilde dağıtılabilmesi için işbirliği yapmamız büyük önem taşıyor. İBB olarak, ilçe belediyelerinden her alanda gelen talep ve önerileri hassasiyetle takip ederek, sorunları birlikte çözmek için büyük gayret sarf edeceğiz.”

Toplantıda söz alan ilçe belediye başkanları ve başkan yardımcıları da İBB’den yol genişletme, asfaltlama çalışmaları, vektörlerle mücadele, sokak hayvanlarının bakımı ile soysal yardımların koordineli bir şekilde dağıtılması konusunda talep ve önerilerde bulundu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir ise, TÜYAP üstgeçidi yenileme ve yol genişletme çalışması, Eyüpsultan Silahtarağa ve Sancaktepe Ebubekir Caddesi gibi birçok yol çalışmasını hızlandırdıklarını belirterek, “İSKİ, Fen İşleri ve Yol Bakım daire başkanlıklarımızın da birçok alanda altyapı çalışmaları yürüyor. Ulaşım yatırımları çok ciddi maliyetler ve bilgilendirmeler gerektiriyor. İlçelerimizin bizden taleplerini aldık ve hepsini planladık. Projelerin imalatlarını önem sırasına göre gerçekleştiriyoruz” dedi.

Bütün talepleri not aldıklarını ve birlikte çözüme kavuşturmak için çalışacaklarını belirten İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan da veri paylaşımı ve hizmetlerin koordinasyon içinde dağıtılması için Bilgi İşlem Daire Başkanlığının ortak bir yazılım çalışması başlattığını söyledi. İBB tarafından geliştirilecek bir dijital uygulamayla sosyal yardımların koordineli bir şekilde dağıtılması için de çalışma başlatacaklarını aktaran Arslan; üniversitelerle oluşturdukları bilim kurulunun diğer canlılara zarar vermeden sivrisineklerle mücadele konusunda biyolojik etki çalışması yürüttüğünü söyledi.

İBB’nin, 6 bin sokak ile 350 tiyatrocuyu 17 milyonluk bir kaynakla desteklemeye başladığını hatırlatan Arslan, online etkinliklerle İstanbullulara kapanma sürecinde kültür ve sanat etkinleri sunduklarını vurguladı.

İBB’nin cenaze ve sokak hayvanlarına yönelik bakım hizmetlerinin pandemi sürecinde üçe katlandığına dikkat çeken İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı da ilçe belediyelerin bu konudaki katkılarının geliştirilebileceğini söyledi. İBB olarak her gün yüz binlerce sokak hayvanına bir ton mama dağıttıklarını, ancak bunun yeterli olmadığını tespit ettiklerini ifade eden Yazıcı, “İlçe belediyelerinden şehir dışına cenaze götürme hizmetleri ile sokak hayvanlarının bakımı konusunda kapasite artırımı rica ediyoruz” dedi.