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Yerli ceviz, Ceviz Üreticileri Derneği ile markalaşıyor 

Üyeleriyle birlikte 35 bin dekar arazide 1 milyon dikili ceviz ağaçla dünya standartlarında yerli ceviz üretimi gerçekleştiren Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD), yerli cevizin markalaşması adına önemli bir adım attı.

05 Haziran 2023 Pazartesi 10:18
Yerli ceviz, Ceviz Üreticileri Derneği ile markalaşıyor 

Yerli ceviz, Ceviz Üreticileri Derneği ile markalaşıyor 

CÜD, yerli cevizi ulusal zincir marketlere ve seçili noktalara taşıyacak olan bu adım ile hem tüketicilerin yerli, taze, lezzetli ve kaliteli cevizlerle buluşmasına imkân sunacak hem de ceviz üreticilerine önemli bir teşvik sağlanmasının yolunu açacak.  

Modern ziraat uygulamalarıyla ceviz üreticiliği yapan tarım işletmelerinin bir araya gelmesiyle kurulan Ceviz Üreticileri Derneği, yerli cevizi markalaştırma yolunda ilk adımı attı. 2023 hasat sezonuyla birlikte ulusal zincir marketlerde ve seçili noktalarda CÜD A.Ş. logolu yerli cevizleri tüketiciyle buluşturmaya hazırlandıkları bilgisini veren Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD) Başkanı Ömer Ergüder, hem ceviz tüketicilerine hem de üreticilere fayda sağlayacaklarını belirtti.

CÜD A.Ş., YERLİ ÜRETİCİLERE ULUSAL ZİNCİR MARKETLERİN KAPISINI AÇACAK

Ulusal zincir marketlere her bir bahçenin tek tek girmesinin üretim kapasitesi nedeniyle sınırlı olduğunun altını çizen ve CÜD A.Ş’nin bu anlamda bir anahtar olacağını ifade eden Ergüder, “Her bahçe, kapasitesine göre küçük satış noktalarıyla pazara giriş yapabiliyor. Zincir marketler ise konteyner bazında satın alma yapabildiği için yerli ürün yerine ithal ürün tercih etmek durumunda kalıyor. CÜD A.Ş. aracılığıyla bahçelerin gücünü birleştirip zincir marketlerin talebini karşılamayı hedefliyoruz. Üreticiye katma değer sağlayacak şekilde stratejik bir lojistik tasarlıyoruz. Böylece derneğimizin üyeleri tarafından üretilen lezzetli, kaliteli ve yerli cevizlerin bahçeden sofraya en kısa zamanda ulaşabilmesine olanak sağlamış olacağız” dedi.

CEVİZİN YERLİSİ, CEVİZİN LEZZETLİSİ

Ülkemizde üretilen cevizlerin kalite ve sağlık açısından ithal ürünlere kıyasla çok daha üstün olduğunu ve bahçeden sofraya kısa bir zamanda el değmeden ulaştırıldığını belirten Ergüder, “Özellikle son yıllarda ülkemize ithal yollarla giriş yapan düşük kaliteli ve bayat ürünlerin raflarda yer aldığını görüyoruz. Haşerelere ve böceklenmeye karşı yapılan kimyasal uygulama (fümigasyon) işlemine maruz kalmaları da ayrı bir sorun. Dünya sıralamasına baktığımızda kişi başı ceviz tüketimi konusunda İran, Suriye ve Çin’le bilirlikte ilk sıralarda yer alıyoruz. Bu talebi yerli, kaliteli, lezzetli ve sağlıklı cevizlerle karşılamak en büyük amaçlarımızdan biri. Çıktığımız bu yolculukta tüm bahçelerimizle standart kalite için profesyonel bir gıda denetim firmasıyla birlikte çalışacağız.  Önümüzdeki hasat döneminde, tarlalarımızdan özenle ve el değmeden topladığımız sağlıklı ve lezzetli cevizlerimizi, CÜD A.Ş. logolu filelerde tüketicilerin beğenisine sunacağız. Tüketiciler, ürünlerin üzerinde yer alan barkodlar aracılığıyla satın aldıkları cevizin hangi bahçede üretildiğini görebilecek. Fileler ilk aşamada 1 kilogram olacak, daha sonra toptancı zincirler için daha büyük ölçekli paketlemeler yapacağız. Öncelikli olarak kabuklu ceviz satışı için çıktığımız yolda ilerleyen dönemlerde iç ceviz olarak da satış yapmayı planlıyoruz. Önceliğimiz Türkiye, ancak gelecek yıldan itibaren yurtdışındaki fuarlara da katılmayı planlıyoruz. Tüketicimizi yerli cevizle yakınlaştırmak ve talebi artırmak en büyük amacımız” diye konuştu.

ÜRETİCİLER İÇİN TEŞVİK

Sektörün ayakta kalabilmesi, bilinirliğinin artması, yerli ürünün tüketiciye daha olumlu bir şekilde sunulması amacıyla yapılan çalışmalarda büyük emeklerinin olduğunu ifade eden Ergüder, kaliteli ürün, doğru fiyatlandırma, güçlü tanıtım ve doğru satış kanalları ile CÜD A.Ş.’nin de üreticiler için büyük bir teşvik olacağını söyledi. Ergüder, “Türkiye’de tüketilen cevizin üçte ikisi ithalat ile karşılanıyor. İthal ülkelerin başında ABD, Şili, Çin ve Ukrayna geliyor. Orta Asya ve Türkiye olarak her ne kadar cevizin ana vatanı olsak da tükettiğimiz cevizin ancak yaklaşık üçte birini üretebilir durumdayız. Yerli ceviz üreticilerinin önündeki engelleri aşmasında ve doğru adımları atmasına olanak sağlayacak CÜD A.Ş. sayesinde uzun dönemde üretim hacminde de artış olacağını öngörüyoruz” dedi. 

“YERLİ CEVİZDE VERİMİ ARTIRMAK İÇİN İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLMALIYIZ”

İthal cevizle rekabet edebilmek için tek yolun üretimde verimliliği artırmak olduğunu da ifade eden Ergüder, “Öncelikli tercih nedeni olan ürün kalitemizden ödün vermeden dekar başına ceviz üretimimizi artırmalı ve bunu yaparken girdi maliyetlerimizi kontrol altında tutabilmeliyiz. Dernek üyelerimizin bu yolda en büyük destekçisi olmaya devam ediyoruz, yerli cevizde verimi artırmak için hepimizin iş birliği içinde olması çok önemli. Giderleri düşürmek, bilgi birikimimizi artırmak ve tüketiciyi kaliteli, lezzetli ve sağlıklı cevizle buluşması adına tüm yerli üreticileri, derneğimize davet ediyoruz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Yerli CevizCÜD
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