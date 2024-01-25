Yoga Dergisinin 45. Sayısı Çıktı!

Yoga Academy Journal’ın 45. Sayısında Neler Var?

Yoga alanında uzman bir kadro tarafından hazırlanan dergi, sağlıklı yaşam meraklıları için birbirinden ilginç ve faydalı konu başlıklarından oluşuyor. Orijinal Yoga Sistemi tekniklerini sade ve etkili bir biçimde aktaran derginin her sayısında, bir enerji merkezi detaylı olarak ele alınıyor. Derginin bu sayısında ise boyun enerji merkezine yer verilmiş.

Her Sayıda Ses Getiren Röportajlar ve Birbirinden Renkli Konular

Yoga Academy Journal her sayısında ses getiren ve keyifle okunan röportajlara da yer veriyor. Derginin yeni sayısında Uluslararası Yoga Federasyonu (IYF) Başkanı Akif Manaf ile yapılan “barış” konulu röportaj oldukça dikkat çekici.

Derginin 45. Sayısında ayrıca Aralık ayında dünyanın 210 ülkesinden birbirinden renkli performansların katılımıyla gerçekleşen 8. Dünya Yoga Şampiyonası’nda Türk sporcuların toplamda 33 madalya kazanarak elde ettikleri başarı da konu ediliyor.

Ölüme yakın deneyimler konusunun, “Koma: Ölüm ve Yaşam Arasında” başlığıyla detaylı olarak ele alındığı dergide, iletişim ve irade psikolojisi gibi dikkat çekici bölümler de yer alıyor.

Sağlıklı beslenme konularına da yer verilen dergide, bitkisel beslenme ve sağlıklı yemek tarifleri de öne çıkan konular arasında. Dergide yer alan bir başka ilgi çekici bölümü ise “Enerji Düğümleri” başlıklı bölüm oluşturuyor.

Mutlu ve Sağlıklı Bir Yaşamın Tüm Sırları Burada

Doğa, ekoloji, iklim değişiklikleri gibi güncel konuların da ele alındığı dergide “Fosil Yakıtlar” başlıklı oldukça çarpıcı bir dosya da yer alıyor. 45. Sayısında “Masumiyet” konusunun da işlendiği Yoga Academy Journal’da sağlıklı ve mutlu bir yaşamın anahtarı olan her şeyi bulmak mümkün.

Yoga Academy Journal editörleri, tamamen uzman yoga antrenörlerinden oluşuyor. Tüm bilgiler Orijinal Yoga Sistemi’nden yola çıkılarak, kaynağından anlatılıyor. Derginin danışmanlığını, yoga ve kişisel gelişim üzerine yayınlanmış 92 eseri bulunan, Yoga alanındaki 50 yılı aşkın deneyimiyle Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf yapıyor.

Tam 13 yıldır kesintisiz olarak yayınlanan Yoga Academy Journal’a abone olarak 13 senelik bu hazinenin tüm sayılarını takip edebilmek de mümkün.