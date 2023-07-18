Çanakkale'ye Özgü Lezzetler | Çanakkale’ye gidince mutlaka tadına bakın

Çanakkale, pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış ve tarihi Antik Çağ'a kadar uzanan özel bir şehirdir. İnanç, kültür ve tarihi bir arada barındıran Çanakkale, kendine özgü tatlarıyla da kültürel çeşitliliğine zenginlik katıyor; Türk, Ege, Rum ve Trakya lezzetlerinin harmanlandığı harika bir mutfak sunuyor. Yöresel mutfağıyla göz dolduran Çanakkale'nin tek 5 yıldızlı uluslararası zincir oteli DoubleTree by Hilton Çanakkale, ziyaretinizde denemeniz gereken lezzetleri sizler için derledi.

Peynir Helvası: Çanakkale'ye has yöresel bir lezzet olan Peynir Helvası, Ezine ilçesinin eşsiz doğal peyniriyle yapılan nefis bir tatlıdır. Tuzsuz taze peynir, şeker, yumurta ve irmik gibi malzemelerle hazırlanır. Yemeklerden sonra veya önce, tadına bakanları kendine hayran bırakır!

İskorpit Çorbası: Çanakkale'de deniz ürünleri çorbası olarak öne çıkan İskorpit Çorbası, iskorpit balığı ile hazırlanan geleneksel bir lezzettir. Balık temizlenip derisi ve kılçıkları alındıktan sonra suyu eklenir; sarımsak, soğan, limon, defne yaprağı ve maydanozla birlikte 15 dakika pişirilir. Daha sonra balık etleri didilerek zeytinyağı, havuç, toz biber, karabiber, dereotu ve rendelenmiş domatesle birlikte servis edilir. Lezzetli ve besleyici bir başlangıç olarak her zaman tercih edilir.

Çırpma: Çırpma, Çanakkale'nin geleneksel tatlarından bir tanesidir. Ispanak ve soğanlar ince ince kıyılarak süzgeçte kurutulur. Ayrı bir kapta un ve suyla, boza kıvamına gelene kadar çırpılır ve baharatlarla tatlandırılır. Hazırlanan karışımın yarısından fazlası yağlanmış bir tepsiye yayılarak pişirilir. Tadına bakanların, tadına doyamaması ile bilinir!

Yumurtalı Tiken: Çanakkale'ye özgü bir yemek olan Yumurtalı Tiken, tiken sebzeleri ile hazırlanan geleneksel bir yemektir. Tikenler yıkanıp tepeleri kesildikten sonra ince ince doğranır ve tuzlu suda kaynatılır. Haşlandıktan sonra süzülen tikenler, yumurtayla birlikte servis edilir ve hafif, lezzetli bir yemek ortaya çıkar.

: Çanakkale mutfağının özgün lezzetlerinden biri olan Tumbi, ince bulgur ile yapılan geleneksel bir köfte çeşididir. Köfteler, sebzelerle birlikte hazırlanıp fırında pişirildikten sonra domates sosuyla servis edilir. Genellikle ana yemeklerin yanında sunulan Tumbi’nin tadı o kadar lezizdir ki! Çanakkale’ye sadece Tumbi yemek için bile gelinebilir.

Yağlı Turşu: Çanakkale'de yaygın olarak tüketilen bir turşu çeşididir. Uzunlamasına doğranmış biberlerin içine sirke, sıvı yağ, tuz, şeker ve ince kesilmiş sarımsaklar eklenerek bir şişeye doldurulur ve ağzı sıkıca kapatılır. Turşunun olgunlaşması için 15 gün aralıklarla alt üst edilmesi gereklidir.

Metez: Çanakkale'ye özgü bir yemek olan Metez, geleneksel bir mantı çeşididir. Genellikle ince hamurun içine kıyma, soğan ve baharatlar doldurulur. Pekmezle servis edilen Metez, lezzetli ve özgün bir tat sunar.

Patlıcan Turşusu: Patlıcan Turşusu, Çanakkale'nin vazgeçilmezleri arasındadır. Patlıcanlar doğranır, tuzlu suda bekletilir ve ardından sirke, sarımsak, tuz ve baharatlarla birlikte turşu yapılır. Yemeklerin yanında veya meze olarak harika gider!

Mafiş: Mafiş, Türkiye'nin Çanakkale iline özgü geleneksel bir tatlıdır. Yapımında un, yoğurt, kabartma tozu gibi temel malzemeler kullanılır. Pişirildikten sonra üzerine pudra şekeri serpilerek servis edilir.

Papaz Yahnisi: Çanakkale'ye özgü bir yemek olan Papaz Yahnisi, kuzu eti veya koyun etiyle yapılan bir tür güveç yemeğidir. Etler, soğan, biber, domates, baharatlar ve tereyağıyla birlikte pişirilir. Genellikle pilav veya ekmekle servis edilir.

Börülce Köftesi: Börülce, nane, yumurta, maydanoz, soğan ve domates gibi malzemelerle hazırlanan lezzetli bir köftedir. Haşlanan börülceler öğütülerek baharatlarla zenginleştirilen harç içerisinde yoğrulur ve tavada kızartılarak pişirilir. Sonuç olarak, nefis pembeleşmiş köfteler servis edilir ve bölgeye özgü bir tat sunar.

Biga Köftesi: Çanakkale'nin en meşhur lezzetlerinden biridir ve özenle hazırlanan bir köfte çeşididir. Yöresel hayvanların etleri harmanlanarak yapılan köfteye sadece soğan, ekmek içi ve tuz eklenir; başka malzeme kullanılmaz. Köftenin pişirildiği özel ızgaralar, lezzetin önemli bir unsuru olarak öne çıkar ve Biga Köftesi'nin özgün tadını ortaya çıkarır.

Basma Helvası: Zeytinyağı, un ve ceviz içi ile yapılan geleneksel bir lezzettir. Zeytinyağı kızdırılıp su eklenerek kaynatılır, ardından un eklenip kavrulur. Kavurma işlemi sırasında ceviz içi eklenir ve şeker şerbetiyle karıştırılır. Karışım tepsiye dökülerek soğutulur ve baklava dilimi biçiminde kesilerek servis edilir.

Çanakkale’yle özdeşleşmiş bu enfes tatları denemek ve yöresel lezzetleri keşfetmek için bir hafta sonu şehri ziyaret edebilir; her köşesi tarihinden izler taşıyan ve kültüründen beslenen muhteşem kentte unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz.

Şimdi şehrin güzelliğinin aklınızda, tatlarının damağınızda kalacağı Çanakkale geziniz için rota oluşturma zamanı!