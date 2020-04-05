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Makarna cipsi

Evde hazırlanışı 20 dakika pişirme süresi 15 dakika süren 6 kişilik pratik makarna cipsi tarifi.

05 Nisan 2020 Pazar 12:22
Makarna cipsi

Makarna cipsi

  Evde hazırlanışı 20 dakika pişirme süresi 15 dakika süren 6 kişilik pratik makarna cipsi tarifi.

Malzemeler;

250 gr kelebekmakarna

50 gr mısır unu

Tuz

Kızartmak için;Ayçiçekyağı

Yapılışı;

   Makarnayı tuzlu suda haşlayıp, soğuk sudan geçirin ve süzün.Kağıt havlu ile kurulayın.Mısır ununu çukur bir kaseye alıp tuz ekleyin.Makarnaları mısır ununa bulayın.Kızgın yağda altın rengini oluncaya kadar kızartın.Kevgir ile alıp kağıt havlu üzerinde fazla yağını süzün.Çeşitli soslarla ılık servis yapın.

Son Güncelleme: 05.04.2020 12:29
Anahtar Kelimeler:
Makarna Cipsi
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