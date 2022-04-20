Sedef İybar’dan glutensiz portakallı bademli revani tarifi
Türk mutfağından pek çok lezzeti Instagram takipçileriyle paylaşan yemek yazarı Sedef İybar, son dönemde Çölyak hastalığı, gluten/buğday hassasiyeti sebepleriyle glutensiz beslenenler için hazırladığı tarifleriyle dikkat çekiyor.
Yakın zamanda Ramazan’a özel paylaştığı glutensiz şekerpare tarifiyle takipçilerinden tam not alan İybar, bu kez iftar sofralarının en sevilen tatlılarından revaniyi glutensiz beslenenler için yeniden yorumladı. İybar’ın glutensiz revanideki sırrı glutensiz un, badem unu ve portakal oldu.
Glutensiz revani nasıl yapılır?
Malzemeler
2 çay bardağı Schär Mix B Glutensiz Un
Yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı
Yarım çay bardağı toz şeker
4 yumurta
1 çay bardağı badem unu
Üstünü süslemek için bir avuç antep fıstığı
Şerbeti için;
1 su bardağı kaynar su
5 çorba kaşığı bal
1 tatlı kaşığı limon suyu
Not: Şerbet yerine bal veya hurma özü de kullanabilirsiniz.
Yapılışı
Malzemelerin hepsini bir kabın içerisinde karıştırıyoruz. İyice karıştırdığımız malzememizi yağlanmış kare fırın kabına döküyoruz. Kabımızı fırının içerisine yerleştirdikten sonra 30 dakika 190 derecede pişiriyoruz. Piştikten sonra üzerine şerbetimizi döküyoruz.
Afiyet olsun!