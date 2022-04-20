Sedef İybar’dan glutensiz portakallı bademli revani tarifi

Türk mutfağından pek çok lezzeti Instagram takipçileriyle paylaşan yemek yazarı Sedef İybar, son dönemde Çölyak hastalığı, gluten/buğday hassasiyeti sebepleriyle glutensiz beslenenler için hazırladığı tarifleriyle dikkat çekiyor.

Yakın zamanda Ramazan’a özel paylaştığı glutensiz şekerpare tarifiyle takipçilerinden tam not alan İybar, bu kez iftar sofralarının en sevilen tatlılarından revaniyi glutensiz beslenenler için yeniden yorumladı. İybar’ın glutensiz revanideki sırrı glutensiz un, badem unu ve portakal oldu.

Glutensiz revani nasıl yapılır?

Malzemeler

2 çay bardağı Schär Mix B Glutensiz Un

Yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı

Yarım çay bardağı toz şeker

4 yumurta

1 tatlı kaşığı portakal rendesi

1 çay bardağı badem unu

Üstünü süslemek için bir avuç antep fıstığı

Şerbeti için;

1 su bardağı kaynar su

5 çorba kaşığı bal

1 tatlı kaşığı limon suyu

Not: Şerbet yerine bal veya hurma özü de kullanabilirsiniz.

Yapılışı

Malzemelerin hepsini bir kabın içerisinde karıştırıyoruz. İyice karıştırdığımız malzememizi yağlanmış kare fırın kabına döküyoruz. Kabımızı fırının içerisine yerleştirdikten sonra 30 dakika 190 derecede pişiriyoruz. Piştikten sonra üzerine şerbetimizi döküyoruz.

Afiyet olsun!