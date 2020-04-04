Turp çorbası

Evde pratik olarak hazırlayacağınız bir çorbaya bugün yer verdik.Turp çorbası.Gayet pratik ve kolayca yapılan bu lezzetli çorba mutfağınıza değişik bir renk ve tat katacak.

Turp çorbası tarifi için malzemeler

3 büyük turp

1 soğan

2 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı paprika biberi

1 litre kaynamış su

100 ml krema

1 demet Frenk soğanı

1 tutam maydanoz yaprağı

1 tutam tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Turp çorbası Nasıl Yapılır

Derin bir tencereye zeytinyağını ekleyin. Soyup doğradığınız turpları ilave ederek sararıncaya kadar pişirin. Ezdiğiniz sarımsakları, doğradığınız soğanları da ekleyin. Baharatlarını koyup tatlandırın. Üzerine kaynar suyu ekleyerek pişirmeye devam edin. Turplar tamamen yumuşadığında ocaktan alın. el blenderinden geçirip kremayı ekleyin.

(Lezzet.com)