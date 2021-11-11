15 bilim insanından İbn Sina sunumu
İbn Sina’nın yüzyıllar önce kaleme aldığı tıp, astronomi, felsefe ve anatomi gibi bilimsel görüşleri, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan bilim insanları tarafından yorumlanarak tek bir kitapta buluştu. Türk hekim Prof. Dr. Kadircan Keskinbora tarafından yayına hazırlanan ve farklı ülkelerden bilim insanlarının görüşlerinin de yer aldığı ‘Revisiting Ibn Sina’s (Avicenna) Heritage’ kitabının yurtdışı satışları başladı.
FELSEFE VE ASTRONOMİ KONULARI DA YORUMLANDI
Orta Çağ’da tıp, İbn Sina’nın müzik felsefesi ve astronomi çalışmaları gibi birçok konunun bulunduğu kitapta, bilim insanlarının karşılaştırmaları ve yeniden yorumlanmaları yer alıyor. Kitap, Prof. Dr. Kadircan Keskinbora tarafından hazırlanırken; Türkiye’den Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar, Doç. Dr. Engin Erdem, Doç. Dr. Ömer Faruk Erdoğan, Prof. Dr. Esin Kahya, Doç. Dr. Ferdi Koç, Prof. Dr. Yavuz Unat ve Prof. Dr. Hakkı Turabi’nin görüşleri yer alırken, Amerika’dan Dr. Glen M. Cooper, İran’dan Dr. Hamed Arezaei, Romanya’dan Prof. Dr. Dana Baran, Azerbeycan’dan Prof. Dr. Salahaddin Khalilov ve Prof. Dr. Roida Rzayeva Oktay, İngiltere’den Dr. Peter Starr ve İsrail’den Prof. Dr. Michael Such gibi isimlerin yorumlarına yer verildi.