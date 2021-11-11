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15 bilim insanından İbn Sina sunumu

Türk hekim Prof. Dr. Kadircan Keskinbora tarafından yayına hazırlanan ve farklı ülkelerden bilim insanlarının görüşlerinin de yer aldığı ‘Revisiting Ibn Sina’s (Avicenna) Heritage’ kitabının yurtdışı satışları başladı. 

11 Kasım 2021 Perşembe 12:06
15 bilim insanından İbn Sina sunumu

15 bilim insanından İbn Sina sunumu

İbn Sina’nın yüzyıllar önce kaleme aldığı tıp, astronomi, felsefe ve anatomi gibi bilimsel görüşleri, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan bilim insanları tarafından yorumlanarak tek bir kitapta buluştu. Türk hekim Prof. Dr. Kadircan Keskinbora tarafından yayına hazırlanan ve farklı ülkelerden bilim insanlarının görüşlerinin de yer aldığı ‘Revisiting Ibn Sina’s (Avicenna) Heritage’ kitabının yurtdışı satışları başladı. 

İslam tarihinin en önemli doktorlarından biri sayılan ve günümüzde hala Avrupa başta olmak üzere çok sayıda ülkede ders kitaplarına giren ve birçok bilim insanını etkileyen İbn Sina’nın bilimsel görüşleri, tekrar yorumlandı. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Kadircan Keskinbora editörlüğünde, 17 bölümde, İbn Sina’nın tıp, felsefe ve bilim alanlarındaki görüşleri ve katkıları değerlendirildi. 3 bölümünü Prof. Keskinbora’nın, diğer 14 bölümün de 14 ayrı bilim insanı tarafından yazıldığı ‘Revisiting Ibn Sina’s (Avicenna) Heritage’ kitabı, toplamda 15 bilim insanının geniş bir yelpazede görüşlerini ve yorumlamalarını içeriyor. İsviçre merkezli yayınevi kuruluşu olan Peter Lang tarafından basımı yapılan kitap, ilk olarak Almanya’da raflardaki yerini aldı. 

FELSEFE VE ASTRONOMİ KONULARI DA YORUMLANDI

Orta Çağ’da tıp, İbn Sina’nın müzik felsefesi ve astronomi çalışmaları gibi birçok konunun bulunduğu kitapta, bilim insanlarının karşılaştırmaları ve yeniden yorumlanmaları yer alıyor. Kitap, Prof. Dr. Kadircan Keskinbora tarafından hazırlanırken; Türkiye’den Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar, Doç. Dr. Engin Erdem, Doç. Dr. Ömer Faruk Erdoğan, Prof. Dr. Esin Kahya, Doç. Dr. Ferdi Koç, Prof. Dr. Yavuz Unat ve Prof. Dr. Hakkı Turabi’nin görüşleri yer alırken, Amerika’dan Dr. Glen M. Cooper, İran’dan Dr. Hamed Arezaei, Romanya’dan Prof. Dr. Dana Baran, Azerbeycan’dan Prof. Dr. Salahaddin Khalilov ve Prof. Dr. Roida Rzayeva Oktay, İngiltere’den Dr. Peter Starr ve İsrail’den Prof. Dr. Michael Such gibi isimlerin yorumlarına yer verildi. 

Anahtar Kelimeler:
Ibn Sina
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