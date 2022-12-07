8 ülkeden daha büyük | Dünyanın en büyük teleskobu yapılıyor





16 ülkenin destek verdiği dünyanın en büyük radyo teleskobunun inşasına Avustralya'da başlandı. Bu teleskop karanlık enerji ve evrenin erken dönem oluşumlarına ışık tutacak.

Evrenin derinliklerine inmek ve yanıtlanamayan sorulara cevap bulmak isteyen bilim insanları yeni bir aşamaya geçiyor. Avustralya dünyanın en büyük radyo teleskobunu inşa etmek için çalışmalara başladı. Bu sayede evrenin gizeminin çözülmesi hedefleniyor. Evrenin haritalandırılması için geliştirilen Square Kilometre Array Telescope, Avustralya ve Güney Afrika öncülüğünde hükümetler arası bir radyo teleskobu olarak tanımlanıyor.



16 ÜLKEDEN MİLYARLARCA DOLAR YATIRIM VAR

Avustralya'da inşasına başlanan proje 16 ülkeyi kapsıyor. Toplamda 3 milyar dolarlık olan bu projenin en büyük ve önemli kısmı radyo teleskobu 74 kilometrelik alanda 130 binden fazla anteni bünyesinde barındıracak.

SKA projesi için 16 ülkeden farklı alanlarda destekler var. Aktarılanlara göre anten ağaçlar İtalya’da, yazılım çalışmalarının bir bölümü Hindistan tarafından, sinyalizasyon kısmı için ise Çin kaynakları tarafından karşılanacak.

Söz konusu devasa teleskop fikri 90'ların başında ortaya atılsa da 2003 yılına kadar reaksiyon alınamadı. 2003 yılında evrenin nasıl geliştiği, evrenin en erken dönemleri ve Büyük Patlama(Big Bang)'dan sonrasını incelemek için SKA projesi başlatıldı. 30 yıllık projenin 2028 tarihine kadar bitmesi ön görülmüyor.

İnşa edilen radyo teleskobu SKA Low olarak adlandırılıyor. İlk bilimsel sonuçlarınsa 4 ila 5 yıl içinde gözlemlenmesi bekleniyor.

James Webb Uzay Teleskobu'nda olduğu gibi uzun yıllar verilerin incelenmesi ve işlenmesi gerekiyor.