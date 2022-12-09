Ahbap Bilim ve Sanat Kampüsü, her yıl 1 milyon çocuğa ulaşacak

Ahbap Bilim ve Sanat Kampüsü, her yıl en az 1 milyon çocuğa ulaşacak

Dünyadaki sayılı örneklerden bir tanesi olacak şekilde tasarlanan Ahbap Bilim ve Sanat Kampüsü’nde en yeni teknolojiler sanatla harmanlanarak uzaydan fiziğe, matematikten kimyaya, enerjiden ulaşıma, biyolojiden tarıma birçok farklı konuda zenginleştirilmiş deneyim alanları ziyaretçilere açılacak. Çocukların ve gençlerin bilim ve sanata olan ilgisini artırma, geleceğe dair vizyonlarını genişletme amacıyla kurulacak olan Ahbap Bilim ve Sanat Kampüsü’nün ilk etabının 23 Nisan 2023’te açılması hedefleniyor.

Duyusal deneyim ve sanatın gücü ile bilim öğrenmek çok daha eğlenceli

Kapsamı açısından Türkiye’de bir benzeri olmayan kampüste aynı anda görme, işitme, dokunma, tat ve koku alma gibi tüm duyulara birden hitap eden etkileşimli hibrit deneyim alanları bulunacak. Her yaştan çocuğa ve gence hitap edecek olan kampüste animasyon karakterler, interaktif tiyatro oyunları ve çizgi filmlerle ziyaretçilerin hem eğlenmesi hem de merak duygularının gelişmesi sağlanacak. Ayrıca düzenlenecek olan konferans, atölye ve konser gibi etkinliklerle kampüsün kapsamlı bir kültür merkezi işlevi görmesi de sağlanacak.

Dünyaca tanınan uzmanlar danışma kurulunda

Projenin danışma kurulunda; NASA’da astrofizikçi olarak çalışan Dr. Umut Yıldız, Cambridge Üniversitesi’nden kuantum fizikçi Prof. Dr. Mete Atatüre, Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Burçin Ünlü, ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuzhan Hasan Çebi ve Prof. Dr. Şeyda Ertekin, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç, Drexel Üniversitesi’nden Prof. Dr. Banu Onaral, İTÜ’den Prof. Dr. Cenk Yaltırak ve sinirbilimci Dr. Kerem Dündar’ın da aralarında bulunduğu 50’den fazla saygın bilim insanı ve sanatçı bulunuyor.



Hem Türkiye’nin hem de bölgenin yıldızı olacak

Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden gelecek çocuklara ve gençlere ev sahipliği yapacak olan Ahbap Bilim ve Sanat Kampüsü’nde yeni nesil eğitim metotları kullanılarak yılda 1 milyon çocuk ve gencin, eğlenceli ve etkileşimli deneyimler yaşamaları sağlanacak.

Haluk Levent: Bu bizim için tarihi bir misyon!

Ahbap Derneği Kurucusu ve Genel Başkanı Haluk Levent konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Ahbap olarak yıllardır bağışçılarımız ve gönüllülerimiz sayesinde binlerce insanın hayatına dokunduk, dokunmaya da devam ediyoruz. Bununla birlikte Türkiye’yi gezdikçe çocukların ve gençlerin sağlam bir gelecek kurabilmelerine yönelik projelere ne kadar çok ihtiyaç olduğunu da görüyoruz. Bursa’da kurulmuş GUHEM’i (Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi) ziyaret ettiğimde gerçekten çok etkilendim. Ülkemizin dört bir yanından çocukların ve gençlerin ziyaret edebileceği çok daha büyük ve geniş kapsamlı modern bir Bilim ve Sanat Kampüsü’nü Ankara’da kurma hayali böyle başladı” dedi.

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çok hızlı bir şekilde Kuzey Yıldızı Vadisi’nde bize alan tahsis etmesi ve Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki tüm partilerin de oybirliği ile projeye destek vermesi sonucu ilk adımı atmış olduk” diyen Levent, Bilim ve Sanat Kampüsü’nün deneyim alanlarının tasarımının ve üretiminin daha önce GUHEM’de başarı ile kurulumları gerçekleştiren yerli mühendislik firması INFINIA tarafından gerçekleştirileceğini söyledi.

“Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 senesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kapılarını açacak olan Ahbap Bilim ve Sanat Kampüsü’müzü tarihi bir misyon olarak görüyoruz” şeklinde konuşan Levent, “Gelecek nesillere bir miras olarak bırakmak istediğimiz kampüsümüzü hayata geçirirken her zaman olduğu gibi bağışçılarımızdan aldığımız güce ve iş dünyamızın desteğine güveniyoruz” dedi.