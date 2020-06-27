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Airbus ve ESA, ISS operasyonlarını sürdürmek için anlaşma tazeledi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Airbus ile Uluslararası Uzay istasyonundaki (ISS) operasyonun ve Avrupalı bileşenlerinin kullanılmaya devam etmesini kapsayan yıllık yenileme anlaşması imzaladı. Sözleşme, yaklaşık 16 milyon Avro değerindedir.

27 Haziran 2020 Cumartesi 11:48
Airbus ve ESA, ISS operasyonlarını sürdürmek için anlaşma tazeledi

Airbus ve ESA, ISS operasyonlarını sürdürmek için anlaşma tazeledi


ISS üzerinde araştırma yapan astronotlar için, tüm sistemlerin güvenilir bir şekilde çalışması hayati önem taşır. ESA liderliğindeki uluslararası bir ekip, Avrupa Columbus modülündeki yaşam destek sistemlerinin, güç kaynağının, uçuş kontrol sistemlerinin, laboratuvar ekipmanlarının ve deneysel malzemelerin düzgün çalışmasından sorumludur.

2020 yılı sonuna kadar geçerliliğini sürdürecek olan ESA ve Airbus arasındaki anlaşma, aşağıdaki maddeleri içermektedir:

  • Operasyonlar sırasında destek, örneğin deneyleri hazırlama ve yürütme, mühendislik desteği sağlama
  • ISS yüklerinin entegrasyonu da dahil olmak üzere ISS misyonlarının hazırlanması
  • Sistemlerin bakımı, onarımı ve geliştirilmesi
  • Yazılımın bakımı ve geliştirilmesi

Airbus Uzay Araştırmaları Başkanı Andreas Hammer, “Ekibimize ve yaptığımız işe duydukları güvenden dolayı ESA’ya teşekkürlerimizi sunarız. Birçok ülke arasındaki barışçıl işbirliğinin epitomisi olan ISS, 20 yıldır düşük Dünya yörüngesinde insanlığın karakolu olarak hizmet etti. Bu işe kendini adamış sistem uzmanlarımız, istasyondaki astronotların, yaşamak ve çalışmak için güvenli bir ortama sahip olmalarını sağlayarak sıfır yerçekiminde değerli araştırmalarına devam etmelerine destek oluyor” dedi.

ESA adına Columbus laboratuvarını, ATV nakil aracını, bir dizi deney aracını, özel uçuş ve görev kontrol bilgisayarlarını geliştiren ve inşa eden Airbus, insan uzay uçuşu ve ISS operasyonlarında zengin bir bilgi birikimi ve teknik uzmanlığa sahiptir. 2004’ten bu yana Airbus ESA’nın, ISS’nin Avrupalı parça ve bileşenlerinden sorumlu ortağı olmuştur. Nisan ayında, ISS, Airbus tarafından geliştirilen ‘Bartolomeo’ platformunun eklenmesiyle genişletildi ve bir dizi ilave potansiyel uygulama ile uzay laboratuvarındaki araştırma faaliyetlerinin dinamiğini arttırdı.

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Airbus
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