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Alper Gezeravcı'nın adı Rasathane yerleşkesine verildi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın adı Ankara Üniversitesi rasathanesinin bulunduğu yerleşkeye verildi

30 Ocak 2024 Salı 08:23
Alper Gezeravcı'nın adı Rasathane yerleşkesine verildi






Alper Gezeravcı'nın adı Rasathane yerleşkesine verildi



Ankara Üniversitesi'nde, Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlı Kreiken Rasathanesi'nin yer aldığı yerleşkeye, 'Türkiye'nin ilk astronotu' olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı'nın ismi verildi.


Astronomi ve uzay bilimleri alanında bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde Hollandalı astrofizikçi Prof. Dr. Egbert Adriaan Kreiken tarafından kurulan ve 26 Ağustos 1963'te İncek'te resmi açılışı yapılan Kreiken Rasathanesinin bulunduğu yerleşkeye, 'Ankara Üniversitesi Alper Gezeravcı Astronomi ve Uzay Bilimleri Yerleşkesi' ismi verilmesi teklifi, 624. Senato Toplantısında senato üyelerinin onayına sunuldu. Teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

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Son Güncelleme: 30.01.2024 12:14
Anahtar Kelimeler:
RasathaneAlper Gezeravcı
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