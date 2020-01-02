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Bayer Genç Bilim Elçileri, Kars’ta çocuklarla buluştu!

Bayer Genç Bilim Elçileri, bu yılki okul uygulamaları kapsamında Kars Atatürk İlkokulu’nda öğrencilerle buluştu.

02 Ocak 2020 Perşembe 11:51
Bayer Genç Bilim Elçileri, Kars’ta çocuklarla buluştu!

Bayer Genç Bilim Elçileri, Kars’ta çocuklarla buluştu!

Bayer Genç Bilim Elçileri önderliğinde deneyleri uygulayan Atatürk İlkokulu öğrencileri, bilimin hayatın her anında olduğunu gözlemleme şansı yakaladı.


İstanbul, 2 Ocak 2020 – Bayer ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle ilköğretim çağındaki çocukların bilime olan merakını canlı tutmak ve onları ileride bilim insanı olma yönünde yüreklendirmek amacıyla yürütülen Bayer Genç Bilim Elçileri projesi, okul uygulamaları kapsamında Kars Atatürk İlkokulu’nda çocuklarla buluştu.

Sütün İçinde Dans Eden Renkler, Çığlık Atan Balonlar” gibi projede yer alan çeşitli eğlenceli deneylerin yapıldığı okul uygulamasında çocuklar, günlük hayatta kolaylıkla temin edilebilen malzemelerden oluşan deneyler ile bilimin hayatın her anında olduğunu gözlemleme fırsatı buldu.

Bu yıl yeni deneylerle içeriği genişleyen proje Kars, Adıyaman, Çanakkale, Denizli, Fethiye, İstanbul, Kayseri ve Zonguldak illerinde gerçekleştirilecek okul uygulamalarıyla binlerce çocuğa daha ulaşmayı hedefliyor.

Bayer Hakkında

Bayer, sağlık ve beslenme ile ilgili yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. Ürün ve hizmetleri, insanlığa faydalı olabilmek ve giderek artan ve yaşlanmakta olan küresel nüfusun ortaya çıkardığı büyük zorlukların üstesinden gelmeyi desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bayer Grup, aynı zamanda inovasyon ve büyümeyle değer yaratmayı ve kazanma gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olan şirket, Bayer markası ile tüm dünyada güven, kalite ve güvenilirliğin timsali olmuştur. 2018 mali yılı itibarıyla 117 bine yakın çalışana ve 39,6 milyar Avro satış cirosuna sahip olan Bayer’in, yıllık sermaye harcaması 2,6 milyar Avro, Ar-Ge harcaması ise 5,2 milyar Avro düzeyindedir. Daha fazla bilgiye www.bayer.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

TOG Hakkında

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), kurulduğu Aralık 2002’den bu yana, gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi amaçlıyor. Toplum Gönüllüsü gençler, Türkiye’nin 80 ilinde üniversitelerde 133 adet öğrenci kulübü, topluluğu veya grubu olarak bir araya gelerek, belirledikleri ihtiyaçlara göre sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyor. Gençler tüm projeleri, vakfın ilkeleri olan farklılıklara saygı, şeffaflık ve hesap verebilirlik, yerel katılım, ekip çalışması, yaşam boyu öğrenme ve girişimcilik ilkeleri çerçevesinde hayata geçiriyor. Vakıf tüm çalışmalarıyla çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenen, girişimci ve duyarlı bir gençliğin oluşumuna katkıda bulunmayı hedefliyor. Türkiye’nin dört bir yanından gençler 2018 yılında 61.066 kere TOG çalışmalarına katıldılar. 2.004 adet yerel, ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projesi/etkinliği/kampanyası gerçekleştiren Toplum Gönüllüleri, bu projeler için yerel kaynağı da harekete geçirerek projelere yerel halkın katılımını da sağladılar. Geçtiğimiz yıl 2.885 akran eğitimi alan ve bu eğitimlerle güçlenen gençler 816.512 kişiye çok çeşitli alanlarda temas etti. 
 

Son Güncelleme: 02.01.2020 11:55
Anahtar Kelimeler:
BayerKarsBayer Genç Bilim Elçileri
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