Belgesel | 25 Litre | Suyun Peşinde | National Geographic'te



Belgesel | 25 Litre: Suyun Peşinde | National Geographic Ekranlarında İzleyiciyle Buluşuyor.

National Geographic, yepyeni yapımı “25 Litre: Suyun Peşinde” ile su kaynaklarımızı koruma, bireysel su tüketimi ve alınabilecek önlemler gibi konuları yeniden değerlendiriyor. Bilim insanlarına, ünlü müzisyen Gökhan Özoğuz ve ünlü oyuncu Taner Ölmez’in de eşlik ettiği yapım, 7 Eylül Pazartesi günü saat 21.00’de ilk kez ekrana geliyor.

National Geographic tüm dünyayı etkisi altına alacağı öngörülen su krizine, geçtiğimiz yıl yayınlanan ve çok konuşulan “25 Litre” belgeselinin devamı niteliğindeki “25 Litre: Suyun Peşinde” ile dikkat çekmeyi sürdürüyor. Yeni içerikte, suyun öneminin daha fazla anlaşıldığı bugünlerde Dünya’daki ve Türkiye’deki su kaynaklarının korunmasının önemi, bireysel su tüketiminin su kaynakları üzerindeki etkisi ve su krizinin hangi noktada olduğu gibi başlıklarla konu yeniden ele alınıyor. İklim Bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz, İski Genel Müdürü Raif Mermutlu, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz ve Meteorolojist Bünyamin Sürmeli gibi alanında uzman bilim insanlarının görüşleriyle zenginleşen yapımda, 25 Litre belgeselinin anlatıcılığını üstlenen ünlü müzisyen Gökhan Özoğuz’a bu kez ünlü oyuncu Taner Ölmez de eşlik ediyor.

“25 Litre: Suyun Peşinde”, 7 Eylül Pazartesi günü saat 21.00’de National Geographic ekranlarındaizleyicilerle buluşuyor.

Ödüllü yönetmenlerden nefes kesen belgeselleri, dünyaca ünlü oyuncuların rol aldığı kaliteli yapımları ve ses getiren lokal prodüksiyonları Türk izleyicisi ile buluşturan National Geographic’i Digiturk, D-Smart, KabloTV, Tivibu ve Vodafone TV platformlarından izleyebilirsiniz.