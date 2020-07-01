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Belgesel | Da Vinci TV'de 2 yeni belgesel

01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:13
Belgesel | Da Vinci TV'de 2 yeni belgesel

Uzaylıları merak ediyorsan, galaksiler arası seyahat etmene gerek yok.

Da Vinci TV, Dünya UFO Günü’nde bilim kurgu tutkunları için heyecan verici 2 özel belgesel hazırladı.

2 Temmuz, tüm dünyada Dünya UFO Günü olarak kutlanıyor. Gökyüzünün ardındaki yaşamları her daim merak eden insanlar, UFO gününde dünya dışı varlıklarla daha da yakından ilgileniyorlar. Ailece birlikte izleyebileceğiniz eğlenceli öğrenme kanalı Da Vinci TV, bilim kurgu meraklıları için Dünya UFO gününe özel Voyager Uzay Aracı ve Uzaylılar adlı iki seçkin belgesel hazırladı.

İlki 21.00’da yayınlanacak Voyager Uzay Aracı (Voyager: The Last Frontier) Belgeseli’nde Voyager uzay aracının öyküsü, BBC ve NASA arşiv ve görüntüleri kullanılarak yayınlanacak.

22.00’da ise, Uzaylılar (Aliens – The Big Think) Belgeseli’nde Profesör Martin Rees, dünya dışı varlıklar için yapılan modern arayışı ve uzaylı yaşamı düşüncemizin yanlış olduğu teorisini anlatacak.

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