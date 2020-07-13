Belgesel | Temmuz sıcağında kutuplardan gelen esinti | Sıfırın Altında Yaşam | BBC

Temmuz sıcağında kutuplardan gelen esinti: “Sıfırın Altında Yaşam”



Farklı çekim teknikleri ile doğa ve tarihin gizemli olaylarını aydınlatırken görsel bir şölen sunan BBC Earth yapımları Temmuz ayında da belgesel severleri farklı maceralara ortak ediyor. Kuzey Kanada’nın medeniyetten uzak yaşamları, Tutankamon’un hayatı ve hayvanlar aleminin hiç bilmediğimiz gerçeklerini keşfetmek isteyenlere özel yapımları ile BBC Earth Temmuz ayında yine dopdolu.

Sıfırın Altında Yaşam (1X8)

Dört kez Emmy ödülü almış bu etkileyici belgesel, Kuzey Kanada'nın ücra bölgelerinde medeniyetten uzak yaşayan insanların hikâyelerini ekrana getiriyor. Kanada Kızılderilileri dahil farklı geçmişlerden gelen bir grup insanı filme alan yapımda karakterler, geleneksel hayatta kalma yöntemlerini kullanarak zor koşullarda yaşamanın pratik yollarını buluşturuyor. Ölümcül hava koşullarıyla boğuşurken, yiyecek, su ve barınak bulmaya çalışan bu insanlar, eşi görülmemiş derecede zorlu koşullarda başarılı olabilecek mi? Yapım 15 Temmuz Çarşamba günü saat 23:00’de 1. Sezonu ile BBC Earth ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

Tutankamon: Hayatı, Ölümü ve Mirası (1X3)

Dev piramitler, hazine odaları, çarpıcı ayinler... Bu büyüleyici dizi 3000 yıl geriye giderek Eski Mısır'ın en efsanevi firavunu Tutankamon'un son 100 gününün izini sürüyor. Yapım, Antik dünyanın en ileri uygarlıklarından birini yöneten 19 yaşındaki kralın günlük hayatını konu alıyor. Ani ölümünün kraliyet mensupları arasında nasıl paniğe neden olduğunu öğrenin ve Tutankamon'un altın dolu mezarını ilk ortaya çıkaran cesur arkeolog Howard Carter'ın izinden gidin. Birbirini ölümsüzleştiren kısa ömürlü bir kralla kararlı bir kaşifin inanılmaz hikâyesini seyirci ile buluşturan yapım, 26 Temmuz Pazar günü saat 22:00’de 1. Sezonu ile BBC Earth ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

Hayvan Efsaneleri (1X10)

Tim Warwood ve Adam Gendle, bu ufuk açıcı dizide hayvanlarla ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için hayatlarını tehlikeye atıyor. Kediler hep dört ayak üstüne mi düşer? Mürekkep balığı bir gemiyi batırabilir mi? Örümcek ağı gerçekten çelikten güçlü mü? Sonsuz meraklı sunucular Tim ve Gendle bunları öğrenmek istiyor. Doğa tarihi filmciliğine yeni bir bakış açısı getiren bu gözü kara ikili, uzmanlara sorular soruyor ve cevaplar almak için (büyük beyaz bir köpekbalığı ile yüreği ağza getiren bir yüzme de dahil) tehlikeli sahneler yaşıyor. Ama beklediklerinden fazlasını buluyor ve hayvanlar alemiyle ilgili müthiş gerçekler keşfediyorlar. Yapım 30 Temmuz Perşembe günü saat 23:00’de 1. Sezonu ile BBC Earth ekranlarında seyircisiyle buluşacak.