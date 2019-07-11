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Bilim dünyası bu inişi bekliyor | Parça alıp dönecek

İnsan eliyle ilk kez bir asteroid üzerine krater açan Hayabusa 2 uzay aracı, aynı astroin yüzeyine ikinci kez inerek parça alacak..

Bilim dünyası bu inişi bekliyor | Parça alıp dönecek

İnsan eliyle ilk kez bir asteroid üzerine krater açan Hayabusa 2 uzay aracı, aynı astroin yüzeyine ikinci kez inerek parça alacak..

11 Temmuz 2019 Perşembe 07:32
Bilim dünyası bu inişi bekliyor | Parça alıp dönecek

Bilim dünyası bu inişi bekliyor | Parça alıp dönecek


Japon bilim insanları, evrenin oluşumunda çığır açacak yeni bir keşfe hazırlanıyor. 5 yıl önce uzaya gönderilen Hayabusa 2 uzay aracı bugün bir asteroid yüzeyine ikinci kez iniş gerçekleştirerek parça örneği almaya çalışacak..

Japonya Uzay Ajansı'nın Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlattığı 590 kilogramlık uzay aracı Hayabusa, önemli bir keşfe imza atmaya hazırlanıyor. 2 Temmuz 2018 yılında ulaştığı Ryugu Asteroidinin üzerine ikinci kez inmeye hazırlanan Hayabusa 2, bu kez parça alarak dünyaya dönüş için hazırlık yapacak.

Ryugu asteroidinden örnek alarak dünyaya getirmesi amacıyla Aralık 2014'te uzaya gönderdiği Hayabusa 2 uzay aracı bugün asteroidin yüzeyine ikinci inişini gerçekleştirecek.
Hayabusa 2 uzay aracı şubat ayında Ryugu asteroitine kısa süreli bir iniş yapıp yüzeyinden toprak örneği almayı başarmıştı.

BİR ASTERODİTTE İNSAN YAPIMI İLK KRATERİ OLUŞTURMUŞTU

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), 25 Nisan Perşembe günü yaptığı açıklamada, güneş sisteminin nasıl geliştiğine ışık tutmaya yönelik bir adım olarak, bir asteroitte ilk kez yapay krater oluşturmayı başardıklarını bildirmişti.

Hayabusa-2, atom numarası 73 olan süper dayanıklı tantal metalinden yapılma 5 gram ağırlığındaki bir mermiyi ateşleyerek asteroidin yüzeyinden toz kaldırıp, bu toz bulutunun içinden de asteroit toprağından örnek almayı başarmıştı. 

Hayabusa-2, bu görevi ile insanlığın ilk uzay topunu kullanan araç olmuştu.

Daha önce NASA'nın Deep Impact probu, 2005 yılında bir kuyruklu yıldıza yapay bir krater oluşturmayı başarmıştı, ancak oluşturulan krater yalnızca gözlem amaçlıydı. Hayabusa2'nin oluşturduğu krater ise gözlem ve deneysel amaçlı.

Asteroitin güneş sisteminin doğduğu yaklaşık 4,6 milyar yıl öncesine ait büyük miktarda organik madde ve su içerdiği düşünülüyor.

'EJDERHA SARAYI' ANLAMINA GELİYOR

Hayabusa 2'nin, aldığı bu örnekleri 2020 yılı içerisinde Dünya'ya getirmesi bekleniyor. Japonca'da 'Dragon Sarayı' anlamına gelen ve eski bir Japon masalında okyanusun dibindeki bir kaleye atıfta bulunan Ryugu'nun fotoğrafları, asteroitin kayalar ile dolu pürüzlü bir yüzeye sahip olduğunu gösteriyor.

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