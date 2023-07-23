Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Bilim dünyasında çığır açan buluş | Kendini iyileştiren metal üretildi

Amerika'nın iki üniversitesi araştırmacıları insan derisi gibi kendi kendini iyileştiren metal alaşımı geliştirdi

23 Temmuz 2023 Pazar 19:24
Bilim dünyasında çığır açan buluş | Kendini iyileştiren metal üretildi

Bilim dünyasında çığır açan buluş | Kendini iyileştiren metal üretildi


Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'den (UC Berkeley) araştırmacılar, insan derisi gibi kendiliğinden iyileşebilen bir metal alaşımı geliştirdi.

Araştırmacılar, alaşımı oluşturmak için nikel, titanyum ve altın kullandılar. Alaşım, hasar gördüğünde, metal atomları kendiliğinden bir araya gelerek hasarı onarıyor. Bu süreç, insan derisinde meydana gelen yara iyileşmesi sürecine benzer.

ALAŞIM KENDİ KENDİNİ TAMİR EDİYOR

Araştırmacılar, alaşımı çeşitli cihazlarda ve uygulamalarda kullanabileceklerini düşünüyorlar. Örneğin, alaşımdan yapılmış protezler, hasar gördüklerinde kendiliğinden iyileşebilecekler. Alaşımdan yapılmış gemiler ve uçaklarda da hasar meydana geldiğinde kendiliğinden tamir edilebilecekler.

Araştırmacılar, alaşımı daha da geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Alaşımın daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde iyileşmesini sağlamak istiyorlar. Alaşımı daha dayanıklı hale getirmek de istiyorlar.

Araştırmacılar, alaşımın geliştirilmesinin, metallerin kullanıldığı alanlarda devrim yaratabileceğini düşünüyorlar. Alaşımın, metallerin daha uzun ömürlü ve daha dayanıklı olmasını sağlayacağını düşünüyorlar. Alaşımın, metallerin daha az bakım gerektirmesini de sağlayacağını düşünüyorlar.

Araştırma, Nature Materials dergisinde yayımlandı.

BULUŞ HANGİ YENİLİKLERİ GETİRECEK

İnsan derisi gibi kendiliğinden iyileşebilen bir metal alaşımı geliştirildi.
Bu alaşım, çeşitli cihazlarda ve uygulamalarda kullanılabilecek.
Alaşımın geliştirilmesi, metallerin kullanıldığı alanlarda devrim yaratabilir.
Alaşım, metallerin daha uzun ömürlü, daha dayanıklı ve daha az bakım gerektirmesini sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler:
MetalKendini Iyileştiren MetalNature Materials
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İMECE uydusundan yeni fotoğraflar geldi
İMECE uydusundan yeni fotoğraflar geldi
Gökkuşağı nasıl oluşur?
Gökkuşağı nasıl oluşur?
Depremleri uydudan atılan titanyum çubuklar mı oluşturdu?
Depremleri uydudan atılan titanyum çubuklar mı oluşturdu?
Türkiye’nin ikinci ticari uydusu fırlatıldı
Türkiye’nin ikinci ticari uydusu fırlatıldı
Ahbap Bilim ve Sanat Kampüsü, her yıl 1 milyon çocuğa ulaşacak
Ahbap Bilim ve Sanat Kampüsü, her yıl 1 milyon çocuğa ulaşacak
Ahbap Bilim ve Sanat Kampüsü, 1 milyon çocuğu ağırlayacak   
Ahbap Bilim ve Sanat Kampüsü, 1 milyon çocuğu ağırlayacak   
8 ülkeden daha büyük | Dünyanın en büyük teleskobu yapılıyor
8 ülkeden daha büyük | Dünyanın en büyük teleskobu yapılıyor
Çin'in uçan arabası, Tesla'ya rakip olacak
Çin'in uçan arabası, Tesla'ya rakip olacak
Kuzey Kutbu'nda tehlikeli yeşerme!
Kuzey Kutbu'nda tehlikeli yeşerme!
Tayfun füzesi, hedefi başarı ile vurdu
Tayfun füzesi, hedefi başarı ile vurdu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim