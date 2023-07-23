Bilim dünyasında çığır açan buluş | Kendini iyileştiren metal üretildi



Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'den (UC Berkeley) araştırmacılar, insan derisi gibi kendiliğinden iyileşebilen bir metal alaşımı geliştirdi.

Araştırmacılar, alaşımı oluşturmak için nikel, titanyum ve altın kullandılar. Alaşım, hasar gördüğünde, metal atomları kendiliğinden bir araya gelerek hasarı onarıyor. Bu süreç, insan derisinde meydana gelen yara iyileşmesi sürecine benzer.

ALAŞIM KENDİ KENDİNİ TAMİR EDİYOR

Araştırmacılar, alaşımı çeşitli cihazlarda ve uygulamalarda kullanabileceklerini düşünüyorlar. Örneğin, alaşımdan yapılmış protezler, hasar gördüklerinde kendiliğinden iyileşebilecekler. Alaşımdan yapılmış gemiler ve uçaklarda da hasar meydana geldiğinde kendiliğinden tamir edilebilecekler.

Araştırmacılar, alaşımı daha da geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Alaşımın daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde iyileşmesini sağlamak istiyorlar. Alaşımı daha dayanıklı hale getirmek de istiyorlar.

Araştırmacılar, alaşımın geliştirilmesinin, metallerin kullanıldığı alanlarda devrim yaratabileceğini düşünüyorlar. Alaşımın, metallerin daha uzun ömürlü ve daha dayanıklı olmasını sağlayacağını düşünüyorlar. Alaşımın, metallerin daha az bakım gerektirmesini de sağlayacağını düşünüyorlar.

Araştırma, Nature Materials dergisinde yayımlandı.

BULUŞ HANGİ YENİLİKLERİ GETİRECEK

İnsan derisi gibi kendiliğinden iyileşebilen bir metal alaşımı geliştirildi.

Bu alaşım, çeşitli cihazlarda ve uygulamalarda kullanılabilecek.

Alaşımın geliştirilmesi, metallerin kullanıldığı alanlarda devrim yaratabilir.

Alaşım, metallerin daha uzun ömürlü, daha dayanıklı ve daha az bakım gerektirmesini sağlayabilir.