

Bir cisim yaklışıyor | Piramit büyüklüğünde dünyaya doğru geliyor

Cem Yılmaz'ın 15 yıl önce gösterime giren filmi G.O.R.A'nın akıllarda kalan repliği, sosyal medyada yeniden gündemde. 'Bir cisim hızla yaklaşıyor' repliği sosyal medyada yayılırken, bilim insanları paniğe gerek olmadığını açıkladı. Dünyaya doğru hızla yaklaşan 3 Keops Piramidi büyüklüğündeki cisim bilim insanları tarafından tehlike olarak görülmese de, benzer asteroitlerle ilgili endişeler sürüyor.



NASA'dan yapılan açıklamada, yarın büyük bir asteroidin Dünya’ya yaklaşacağını duyurdu.

NASA tarafından yapılan açıklamada, 523934 (1998 FF14) adını alan gök cismi, 190 ilâ 430 metre boyunda. Yani 2-3 Keops piramidi ile kıyaslanacak büyüklükte.

Keops piramidinin yüksekliği 139 metre.

Asteroid, Dünya’ya 4.2 milyon kilometre mesafeye yaklaşacak.