Bir Kaşifin Hayatı | Belgesel | Bob Ballard National Geographic'te





National Geographic kaşifi Bob Ballard kendisini başarıya götüren kişisel zaferleri, zorlukları ve trajedileri paylaşırken, en heyecan verici keşiflerinin ardındaki bilinmeyen hikayeleri National Geographic ekranlarında anlatıyor.

Gerçekleştirdiği 100’den fazla keşif gezisiyle okyanusun bilinmeyen yerlerinde saklı kalmış, hakkında az şey bilinen pek çok alanı gün yüzüne çıkaran Bob Ballard’ın keşif yolculuğunu konu alan “Bir Kaşifin Hayatı: Bob Ballard” 11 Temmuz Pazar akşamı saat 21.00’de National Geographic ekranlarında.

Bilimin, keşfin ve hikâye anlatımının gücüne inanarak 130 yılı aşkın bir süredir dünyanın en güvenilir markalarından biri olmayı sürdüren National Geographic’in birbirinden iddialı yapımlarını Digiturk, D-Smart, KabloTV, Tivibu, TV+ ve Vodafone TV platformlarından izleyebilirsiniz.