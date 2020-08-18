Bu Tasarımlar Virüsle Teması Engelliyor

Işık Üniversitesi Tasarım Topluluğu üyesi öğrenciler baş başa verdi, üniversite kampüslerinde Covid-19 virüsüyle olası bir teması engelleyecek birbirinden ilginç ve işlevli tasarımlara imza attı. Öğrencilerin tasarımları, yalnızca kampüsler için değil, sosyal trafiğin yoğun olduğu her alana uygulanabilecek yenilikler içeriyor.

Dünyada ve ülkemizde 2020 yılına damgasını vuran Covid-19 salgını, sosyal ilişkilerden çalışma yaşamına, alışveriş alışkanlıklarından temizlik anlayışına kadar hemen her alanı etkiledi. “Eski” alışkanlıklar bulaş kaygısıyla hızla terk edilirken, virüsle olası bir teması asgari düzeye indirecek arayışlar, tasarım dünyasında da yeni yaklaşımları beraberinde getirdi.

Covid-19 salgınının getirdiği yeni ihtiyaçlardan yola çıkan Işık Üniversitesi Tasarım Topluluğu düzenlediği ‘Kampüs İçerisinde COVID-19’a Karşı İnsan Odaklı Çözümler’, çalıştayı ile işte bu yeni ihtiyaçlara çözüm aradı.

Işık Tasarım Topluluğu (ITT) Öğrenci Kulübü ile Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölümlerinden Endüstriyel Tasarım ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinin işbirliği çerçevesinde bir toplumsal duyarlılık projesi olarak farklı alanlardan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, sistem, hizmet deneyim ve ürün tasarımlarına uzanan pek çok alanda, mevcut sorunların insan odaklı bir yaklaşımla yeniden tanımlandığı oldukça geniş bir çerçevede yaratıcı çözümler ortaya çıktı.

Işık Üniversitesi öğrencilerinin tasarımlarından oluşan çok sayıda çalışma, Işık Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nadi Bakırcı, Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı, ITT Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Saltuk Özemir, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tunca Güzeloğlu ile çok sayıda akademisyenin içinde olduğu jüri tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda öğrencilerin çalıştaya sundukları projeler arasından 6 proje, ‘en insancıl’, ‘en çekici’, ‘en estetik’, ‘en yaratıcı’, ‘en işlevsel’ ve ‘en duyarlı’ kategorilerinde ödüle hak kazandı.

İşte ödüle hak kazanan o projeler:

En İnsancıl: İYON

(Enes Toplugül, İpek Su Oruç, Nigar Nur Talas)

İYON kampüs girişlerinde yığılmalara yol açmalarının yanı sıra deneyim estetiği açısından da idealden uzak çözümlerle yürütülen var olan kimlik kartını okutma ve ateş ölçüm süreçlerine insan odaklı bir seçenek sunuyor. Bu ürün, öğrenci/personel kartını doğal bir biçimde uzattığı sırada barkod okuyucusuyla kimlik kartını tanırken, aynı anda ısı duyargası/sensörü ile sağ/sol elden ateş de ölçebiliyor.

En Çekici: MANTAR

Günlük yaşamda kullanılan çantadan, cep telefonuna değin birçok eşyanın arınıklığının önem kazanmış olduğu salgın sonrası dünyasının yerleşkelerindeki çeşitli noktalarda farklı çap ve boylarıyla yerden bitercesine türemiş gibi duran MANTAR’lar UVC ışınlarıyla virüslere karşı savaşta ‘doğal’ bağlaşıklar olma niteliği taşıyor.

En Estetik: SARKIT

(Melis Poyraz, Ecem Naz Gündoğan, Deniz Yüksel, Serra Güneş)

SARKIT ile salgınla savaşımda tıp dünyasınca da sıklıkla kullanılan İsviçre Peyniri benzetiminden yola çıkılarak, büyük hacimlerde havadan bulaş riskinin en aza indirgenmesi amaçlanırken, aynı zamanda kamusal alanlardaki bireysel yarı gizli alanlar gereksinimine yönelik güncel eğilimler de gözetildi. Sarkıt aydınlatma aygıtı siperliği işlevi de gören değişik renk, çap ve yüksekliklerdeki bu ‘İsviçre Peyniri dilimi’ rulolarının eğlenceli ve renkli yapılarıyla, Covid-19 sonrası dünyasının yeni olağanında üniversite yerleşkesi yaşamına dönüşü de kolaylaştıracağı düşünülüyor.

En Yaratıcı: REZERVEBENDE

(Hülya Ekşi, Talya Kurdoğlu, Sıla Öyküm Dikiş, Barış Yılmaz)

Covid-19 Sonrası dünyasında, yerleşkelerdeki toplumsal yaşamda bulaş riskini en aza indirme amaçlı REZERVEBENDE öğrenci ve personelin de kısıtlı ders ve öğlen aralarını en verimli biçimde geçirmesine olanak sağlayacak biçimde tüm sosyalleşme, yeme-içme yerleri ile kütüphane ve spor tesislerinde rezervasyon yapılabilmesine olanak sağlayan bir cep telefonu uygulamasıdır.

En İşlevsel: ANINDA

(Ayla İrem Akdoğan, Dilan Çapan, Ceren Nur Çankaya, Hazal Timuçin)

“ANINDA” tam zamanlı (Just-in Time) dizgeler çağında, geleneksel vardiya dizgesindense, gün ve saate göre değişebilecek kullanım sıklık ve yoğunluğunu temel alan bir dizge tasarımıdır. Kullanıcı gizliliği gözetilerek ısıl duyargalarla / sensörlerle yapılan kullanıcı giriş-çıkışlarının saptanmasına yönelik ayım sonucunda belli bir sayıya ulaşıldığında yerleşke içindeki tuvaletlerin temizlenerek mikroplardan arındırılması için ilgili birimler uyarılmaktadır.

En Duyarlı: AÇKI

(Türev Ebrem)

‘Kampüs İçerisinde COVID-19’a Karşı İnsan Odaklı Çözümler’ Çalıştayının bir anı ve ödül nesnesi olarak da işlev gören, bu bakırdan üretilebilecek ya da 3B çıktısı alınabilecek el kalkanı AÇKI, Işık Üniversitesinin Covid-19 ile savaşımının adeta beden bulmuş hali niteliği taşıyor.