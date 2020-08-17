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Call of Duty| Mobile’ın 9. Sezonu ‘‘Fetih’’ Başladı

Yeni savaş biletiyle birlikte gelen sezon, ‘‘Fetih’’ temasıyla birlikte birçok yeni içerik ve güncellemeyi de beraberinde getirdi.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:35
Call of Duty| Mobile’ın 9. Sezonu ‘‘Fetih’’ Başladı

Call of Duty: Mobile’ın 9. Sezonu ‘‘Fetih’’ Başladı

Her sezon farklı bir tema ve giderek çeşitlenen yeni içeriklerle oyuncuların heyecanını üst seviyede tutan Call of Duty: Mobile’ın yeni ve 9. Sezonu başladı.

Yeni savaş biletiyle birlikte gelen sezon, ‘‘Fetih’’ temasıyla birlikte birçok yeni içerik ve güncellemeyi de beraberinde getirdi.

9. Sezon ile birlikte oyuncuların çok sevdiği yakın çarpışma haritası ‘‘Shipment 1944’’4 yeni Battle Royale bölgesi ve daha birçok yeni içerik iOS ve Android platformları üzerinden indirilebilir.

Yeni sezonda oyuncuların Call of Duty: Black Ops serisinden tanıdığı Viktor Reznov da oynanabilir karakterler arasına katılıyor. Oyuncular sezonluk etkinlikler ve yeni birçok içerikle birlikte zamanda geriye yolculuk yaparak eski savaş dönemlerini tecrübe edebilecekler.

Ayrıca yeni sezon haricinde oyuna ‘‘Silah Ustası’’ isimi bir güncelleme de geldi. Modern Warfare oyunundan tanıdık olan bu güncelleme sayesinde oyuncular, birçok silahı 50’den fazla eklenti, 60’dan fazla kamuflaj ve daha birçok içerikle birlikte istedikleri şekilde modifiye edebilecekler.

iOS ve Android platformlarında indirilebilir olan yeni sezonla gelen içerik ve güncellemeler şu şekilde;

  • Yeni çok oyunculu haritası - Shipment 1944
  • 4 Yeni Battle Royale Alanı - Dormitory, Radar Base, Outpost, and Campground
  • Sezon 9: Fetih Savaş Bileti – Yeni karakterler, silahlar ve eklentiler
  • Yeni 10vs10 Oyun Modu
  • Marquee Etkinliği – Sanal haritalarda şehirleri fethetme
  • Yeni Sezonluk Etkinlikler
  • Oyun içi dükkândan ulaşılabilen yeni içerikler
  • Çeşitli arayüz güncellemeleri, silah dengelemeleri ve oynanış optimizasyonları
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