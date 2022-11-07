Çin'in uçan arabası, Tesla'ya rakip olacak



Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, drone teknolojisini kullanarak sıradışı bir "uçan araba" üretti. 2 ton ağırlığına yakın aracın geliştirme sürecinin devam ettiği bildiriliyor.

Tesla'nın rakibi olarak görülen T Xpeng Aeroht, X3 adını verdikleri prototipin ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.

Otomotiv firmalarının uçan araba prototipleri genellikle aracın kendisinin hafif, uçmasını sağlayan aparatların daha ağır ve büyük olduğu modellerden oluşuyor.

Ancak X3, karayolu için üretilmiş sıradan bir aracın tepesine dev bir drone'un bağlanmasıyla üretilmiş izlenimini uyandırıyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre şirket, aracın ilk uçuş deneyiminin videosunu da YouTube kanalında yayımladı. Videoda aracın garajdan çıktığı ve dikey uçuşa geçerek havada asılı kaldığı görülüyor.

Araç daha sonra kendi etrafında dönerek tekrar yere iniyor.

HEM UÇUŞ İÇİN HEM DE KARAYOLU İÇİN

Koyu renk camları nedeniyle otomobilin iç tasarımının görülmesiyse mümkün olmadı. Xpeng'in yayımladığı basın açıklamasında ise aracın hem "uçuş hem de karayolu sürüşü için tasarlandığı" ifade edildi.

Pervanelerin katlanır bir sisteme sahip olduğu belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

Kısa mesafede seyahat ihtiyacını karşılamak için tasarlanan X3, trafik sıkışıklığının, çeşitli engeller ve nehirlerin üzerinden uçma kapasitesine sahip.