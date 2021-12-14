Dassault Systèmes geliştirdi | Sanal ikizimiz 2022'de geliyor

Dassault Systèmes, İnsan Vücudunun Sanal İkiz Deneyimini CES 2022'de Sergileyecek

3D ve Ürün Yaşam Döngüsü yazılımlarında uzman Dassault Systèmes, 5-8 Ocak 2022 tarihlerinde Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2022 fuarında ziyaretçilerini sanal ikiz teknolojisiyle buluşturacak. Katılımcılar, insan vücudunun sanal ikizinin sağlık sektörüne getirdiği çözümleri yakından tanıyacak.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan CES 2022’de yer alacak olan Dassault Systèmes, Las Vegas Kongre Merkezi'ne kurulacak standında sağlık sektörüne yönelik sanal ikiz çözümlerini sunacak. Ziyaretçiler, insan vücudunun sanal ikiz deneyimini sergileyen üç farklı interaktif ortamda sanal bir yolculuğa çıkma fırsatı yakalayacak. Yaşam bilimleri ve sağlık hizmetleri alanına getirdiği bu yenilikçi teknolojiyle şirket, daha hastanın tedavisine başlanmadan ilaçların hastalığa etkisi ve cerrahi operasyonların sonuçları gibi önceden kestirilemeyen ihtimalleri tahmin etmeyi, test etmeyi ve görselleştirmeyi mümkün kılıyor.

İsteyen herkesin katılabileceği interaktif yolculuk, bir ziyaretçinin çekilmiş fotoğrafı ile başlayacak. Daha sonrasında katılımcının baş kısmının, hacimsel ışık deneyimiyle normalden daha büyük sanal ikizi yaratılarak bir yansıma oluşturulacak. Bu yansıma, çeşitli hastalık durumlarını simgeleyen renk ve desenlerle titreşen ve dönebilen bir beyin ortaya çıkana kadar yarı saydam hale gelecek ve ortaya çıkan sonuçları gözler önüne serecek. Bunun hemen ardından, ziyaretçinin kalp animasyonu oluşturulacak. Her kalp atışıyla birlikte, sanal ikiz kalp, ziyaretçinin dans edebilen ve hareket edebilen siluetini ortaya çıkarana kadar büyüyecek ve bir veri bulutuna dönüşecek.

Ziyaretçiler ayrıca “Yaşayan Kalp” ve “Yaşayan Beyin”'i gösteren artırılmış gerçeklik deneyimlerine katılabilecek. Bu iki girişim, araştırmacılar, cihaz üreticileri ve doktorlar tarafından koşulları yeniden oluşturmak ve tedavi seçeneklerini test etmek ve aynı zamanda son derece hassas sanal modeller geliştirmek amacıyla kullanılıyor. Böylece ziyaretçiler, her biri gömülü sensörlere ve işleme bileşenlerine sahip bir kalbin ve beynin 3D baskılı bir kopyasını tutabilecek, döndürebilecek ve sıkabilecek. Aynı şekilde, bağlı dokunmatik ekran üzerinden eylemlerinin gerçek zamanlı olarak sanal ikizinde yansıtıldığını da görebilecek. Dolayısıyla fiziksel kalp modeli ziyaretçinin kalp atış hızını ölçerken, modelin sanal ikizi, ziyaretçinin kalp atış hızına uyacak şekilde titreşecek ve kalp atış hızını ekranda gösterecek. Bu durum, ziyaretçi sanal beynin fiziksel modeliyle etkileşime girerken, sanal ikiz üzerinde beynin loblarının keşfedilebilmesine olanak tanıyacak ve lobların işlevleri hakkında daha fazla bilgi edinilebilmesini sağlayacak.



Tüm bu deneyimlere ek olarak Dassault Systèmes standını ziyaret edenler, şirketin dünyanın en iyi ilaç ve aşılarının geliştirilmesinde kullanılan Medidata çözümünü keşfetmelerine olanak sağlayacak bir taklit klinik deneye de katılabilecekler.