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Depremleri uydudan atılan titanyum çubuklar mı oluşturdu?

Türk Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın depremlerle ilgili bir konuşması sosyal medyadan günün konusu oldu.

17 Şubat 2023 Cuma 10:41
Depremleri uydudan atılan titanyum çubuklar mı oluşturdu?

Depremleri uydudan atılan titanyum çubuklar mı oluşturdu?


Türk Uzay Ajansı Başkanlığına Rize kontenjanından getirildiği iddia edilen Serdar Hüseyin Yıldırım, bazı ülkelerin sahip olduğu uydulardan titanyum çubukların fay hatları üzerine atılarak deprem oluşturulduğunu iddia etti. 


Türk Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’ın daha önce yaptığı ” Titanyum alaşımlı 10 metre çubukları uzaydan dünyaya istediği hedefe gönderebilen Savaşçı uydular var! Yerin 5 kilometre derinliğine nüfus ederek 7-8 şiddetinde deprem yaratıyor…” ifadeleri yeniden gündem oldu.

Serdar Hüseyin Yıldırım daha önce yaptığı açıklamaların gündem olması üzerine resmi Twitter hesabından, “Birkaç gündür sosyal medyada dolaşan video hakkında çok soru geliyor. Bu kısa video benim çok önce bir strateji enstitüsünde verdiğim konferanstan alıntı. Dünya yörüngesinde konuşlanıp kullanıldığında küçük bir şehri haritadan silebilecek silah sistemini anlatmıştım. Bu silah sisteminin fay hatlarını tetiklemek veya tektonik deprem oluşturmak gibi fonksiyonu yok. Dolayısıyla bilinen bir fay hattında oluşan tektonik bir deprem olan Maraş afetiyle ilgisi yok. Yanlış anlaşılmasını istemem. Bu silahın etkisi göktaşı çarpmasına kıyas edilebilir.” açıklamasında bulundu.

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SERDAR HÜSEYİN YILDIRIM KİMDİR?

1961 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya gelen Serdar Hüseyin Yıldırım aslen Rizeli'dir. Kadıköy Anadolu Lisesi'nin ardından kazandığı İTÜ Uçak Mühendisliği bölümünde eğitim almıştır. 1980 yılında Berlin Teknik Üniversitesi'ne geçiş yapan Yıldırım, Ulaşım Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Bilimleri bölümünden mezun olmuştur.

1989 yılında havacılık sektörüne giriş yapan Yıldırım, çeşitli havayollarında 12 yıl çalışmasının ardından yurt dışına çıkarak çeşitli ülkelerde proje danışmanlığı yapmıştır. Yıldırım ayrıca, Kadir Has Üniversitesi'nde beş yıl boyunca 'Havayolu İşletmeciliği' dersi vermiştir.

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Anahtar Kelimeler:
TitanyumDepnem
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