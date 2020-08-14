Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Dünyaca ünlü teorik fizikçi Boğaziçi’ne konuk olacak

Witten, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nün daveti üzerine 20 Ağustos tarihinde saat 15.30’da ‘’Volumes of Moduli Spaces’’ başlıklı bir konuşma yapacak.

14 Ağustos 2020 Cuma 09:22
Dünyaca ünlü teorik fizikçi Boğaziçi’ne konuk olacak

Dünyaca ünlü teorik fizikçi Boğaziçi’ne konuk olacak


Boğaziçi Üniversitesi dünyanın en önemli teorik fizikçileri arasında yer alan Edward Witten’ı konuk ediyor. Amerikalı bilim insanı, Einstein'ın da çalışmış olduğu İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde görev yapıyor. Witten, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nün daveti üzerine 20 Ağustos tarihinde saat 15.30’da ‘’Volumes of Moduli Spaces’’ başlıklı bir konuşma yapacak.

M-Teorisi’nin kurucusu olan Edward Witten, Sicim Teorisi, Kuantum Kütle çekimi, Süper Simetrik Kuantum Teorileri ve Matematiksel Fizik alanlarındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Witten, 1990 yılında Uluslararası Matematik Birliği tarafından genel göreliliğe dair geliştirdiği Pozitif Enerji Teoremi ile Fields Madalyası aldı. Fizik dünyasına olan katkılarının yanı sıra matematik dalında da oldukça büyük başarılar elde etmiş bir isim olan Witten bu ödülü alan ilk ve tek fizikçi oldu.

Einstein’ın da çalıştığı İleri Araştırmalar Enstitüsü’nde görev yapıyor

Witten, İzafiyet Teorisi’nin kurucusu, dünyaca ünlü fizikçi Albert Einstein’ın kuruluşundan başlayarak ders verdiği, New Jersey, Princeton'da bulunan; teorik ve entelektüel araştırmalar için kurulmuş bağımsız bir araştırma merkezi olan Institute for Advanced Study’de (İleri Araştırmalar Enstitüsü) Matematiksel Fizik Profesörü olarak çalışmalarını sürdürüyor. 1930’da kurulan Enstitü, Einstein’ın yanı sıra J. Robert Oppenheimer, Hermann Weyl, John von Neumann ve Kurt Gödel gibi önemli bilim insanlarına kapılarını açmıştı.

Teorik fiziğe önemli katkıları olan Edward Witten, Kuantum Alan Teorisi ve Sicim Teorisi üzerine çalışmalarına devam ediyor. Witten'ın bilim dünyasında heyecanla karşılanan M-kuramı ise doğanın temel yapıtaşı olarak titreşen minik sicimleri alan Sicim Kuramı'nın beş tane olan tüm versiyonlarını, tek bir matematiksel yapı içinde bir araya getiriyor ve beş sicim kuramı, "ikilikler" yani matematiksel eşdeğerlikler sayesinde birbirleriyle ilişkilendiriliyor.

TIME’ın En Etkili 100 İsim listesine girdi

Halen hayatta olan fizikçiler arasında en yüksek h-index'ine sahip isim olan Edward Witten’ın aldığı önemli ödüller arasında MacArthur Grant (1982), Fields Madalyası (1990), Ulusal Bilim Madalyası (2002), Pisagor Ödülü (Croton, 2005), ve Crafoord Ödülü (2008) bulunuyor. Papa XVI Benedictus tarafından Pontifical Bilimler Akademisi'ne atanan Witten, 2004 yılında TIME dergisinin en etkili 100 insan listesinde yer aldı. Witten, 2000 yılında matematik dalında Nemmers Ödülü'nün sahibi oldu.

KONUŞMAYI CANLI OLARAK BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Boğaziçili akademisyen keşfedilmemiş işaret dillerini araştırıyor
Boğaziçili akademisyen keşfedilmemiş işaret dillerini araştırıyor
Boğaziçi’nden ‘’kardeş’’ Beyrut Amerikan Üniversitesi’ne destek
Boğaziçi’nden ‘’kardeş’’ Beyrut Amerikan Üniversitesi’ne destek
Koronavirüs salgını Boğaziçi’nde ders oldu
Koronavirüs salgını Boğaziçi’nde ders oldu
ALS hastalığına fren olacak ilaç geliştiriliyor
ALS hastalığına fren olacak ilaç geliştiriliyor
Bingöl depremi sonrası Kandilli’den uyarı | Artçılar devam edecek
Bingöl depremi sonrası Kandilli’den uyarı | Artçılar devam edecek
Boğaziçili bilim insanlarından kanser tanısında büyük adım
Boğaziçili bilim insanlarından kanser tanısında büyük adım
Yarasaları insandan korumanın yollarını bulmalıyız
Yarasaları insandan korumanın yollarını bulmalıyız
Salgın döneminde izolasyon ve yalnızlıkla başa çıkmanın ipuçları
Salgın döneminde izolasyon ve yalnızlıkla başa çıkmanın ipuçları
Son Güncelleme: 14.08.2020 09:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuzla Belediyesi, İstanbul’un en büyük Güneş Enerjisi Santrali’ni kurdu
Tuzla Belediyesi, İstanbul’un en büyük Güneş Enerjisi Santrali’ni kurdu
Boğaziçili akademisyen keşfedilmemiş işaret dillerini araştırıyor
Boğaziçili akademisyen keşfedilmemiş işaret dillerini araştırıyor
Türk doktor adayından gururlandıran başarı
Türk doktor adayından gururlandıran başarı
Sabancı Üniversitesi ve TÜBİTAK MAM ortak Covid-19 kiti geliştirecek 
Sabancı Üniversitesi ve TÜBİTAK MAM ortak Covid-19 kiti geliştirecek 
MESS kodlama eğitimleri, 20 milyon öğrencinin erişiminde
MESS kodlama eğitimleri, 20 milyon öğrencinin erişiminde
Sinsi Silah | Biyoterör | ScienceUP | Koronavirüs biyoterör saldırısı mı?
Sinsi Silah | Biyoterör | ScienceUP | Koronavirüs biyoterör saldırısı mı?
Yoğurt asidinden geliştirilen dezenfektan koronavirüsü öldürüyor
Yoğurt asidinden geliştirilen dezenfektan koronavirüsü öldürüyor
Belgesel | Temmuz sıcağında kutuplardan gelen esinti | Sıfırın Altında Yaşam | BBC
Belgesel | Temmuz sıcağında kutuplardan gelen esinti | Sıfırın Altında Yaşam | BBC
ScienceUP | Korona'dan sonra bize ne olacak? 
ScienceUP | Korona'dan sonra bize ne olacak? 
Belgesel | Da Vinci TV'de 2 yeni belgesel
Belgesel | Da Vinci TV'de 2 yeni belgesel

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim