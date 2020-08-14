Dünyaca ünlü teorik fizikçi Boğaziçi’ne konuk olacak



Boğaziçi Üniversitesi dünyanın en önemli teorik fizikçileri arasında yer alan Edward Witten’ı konuk ediyor. Amerikalı bilim insanı, Einstein'ın da çalışmış olduğu İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde görev yapıyor. Witten, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nün daveti üzerine 20 Ağustos tarihinde saat 15.30’da ‘’Volumes of Moduli Spaces’’ başlıklı bir konuşma yapacak.

M-Teorisi’nin kurucusu olan Edward Witten, Sicim Teorisi, Kuantum Kütle çekimi, Süper Simetrik Kuantum Teorileri ve Matematiksel Fizik alanlarındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Witten, 1990 yılında Uluslararası Matematik Birliği tarafından genel göreliliğe dair geliştirdiği Pozitif Enerji Teoremi ile Fields Madalyası aldı. Fizik dünyasına olan katkılarının yanı sıra matematik dalında da oldukça büyük başarılar elde etmiş bir isim olan Witten bu ödülü alan ilk ve tek fizikçi oldu.

Einstein’ın da çalıştığı İleri Araştırmalar Enstitüsü’nde görev yapıyor

Witten, İzafiyet Teorisi’nin kurucusu, dünyaca ünlü fizikçi Albert Einstein’ın kuruluşundan başlayarak ders verdiği, New Jersey, Princeton'da bulunan; teorik ve entelektüel araştırmalar için kurulmuş bağımsız bir araştırma merkezi olan Institute for Advanced Study’de (İleri Araştırmalar Enstitüsü) Matematiksel Fizik Profesörü olarak çalışmalarını sürdürüyor. 1930’da kurulan Enstitü, Einstein’ın yanı sıragibi önemli bilim insanlarına kapılarını açmıştı.

Teorik fiziğe önemli katkıları olan Edward Witten, Kuantum Alan Teorisi ve Sicim Teorisi üzerine çalışmalarına devam ediyor. Witten'ın bilim dünyasında heyecanla karşılanan M-kuramı ise doğanın temel yapıtaşı olarak titreşen minik sicimleri alan Sicim Kuramı'nın beş tane olan tüm versiyonlarını, tek bir matematiksel yapı içinde bir araya getiriyor ve beş sicim kuramı, "ikilikler" yani matematiksel eşdeğerlikler sayesinde birbirleriyle ilişkilendiriliyor.

TIME’ın En Etkili 100 İsim listesine girdi

Halen hayatta olan fizikçiler arasında en yüksek h-index'ine sahip isim olan Edward Witten’ın aldığı önemli ödüller arasında MacArthur Grant (1982), Fields Madalyası (1990), Ulusal Bilim Madalyası (2002), Pisagor Ödülü (Croton, 2005), ve Crafoord Ödülü (2008) bulunuyor. Papa XVI Benedictus tarafından Pontifical Bilimler Akademisi'ne atanan Witten, 2004 yılında TIME dergisinin en etkili 100 insan listesinde yer aldı. Witten, 2000 yılında matematik dalında Nemmers Ödülü'nün sahibi oldu.

KONUŞMAYI CANLI OLARAK BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ