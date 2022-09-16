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İçi kristallerle dolu dinozor yumurtası bulundu

Çin'de 3 dinozor yumurtası bulan ve birini kaybeden araştırmacılar, yumurtaların yeni bir dinozor türüne ait olduğunu ve birinin kristallerle dolu olduğunu kaydetti.

16 Eylül 2022 Cuma 23:03
İçi kristallerle dolu dinozor yumurtası bulundu


İçi kristallerle dolu dinozor yumurtası bulundu

Çin'in doğusunda bulunan Qianshan Basin adlı kazı alanı birçok memeli ve sürüngen fosiline ev sahipliği yapması ile biliniyor, ancak yakın zamanda bölgede bulunan dinozor yumurtaları, bir yönüyle diğer keşiflerden keskin bir şekilde ayrılıyor.


YENİ BİR TÜRE AİT

IFLScience'ın haberine göre, yumurtaların, Stalicoolithidae isimli dinozor yumurtası türüne ait olduğu düşünülüyor.

Ancak boyutları normalden daha büyük olan yumurtalar, gösterdikleri farklılıklar nedeniyle kayıtlara Shixingoolithus qianshanensis adıyla geçti.

Shixingoolithus'un, 200 ila 300 bin yıl önce ortadan kaybolan ornithopod türüne ait bir dinozorunun yumurtası olduğu düşünülüyor.

Haberde, çıkarılan üç yumurtadan birinin kaybolduğu belirtildi.

İÇİ KRİSTAL DOLU YUMURTA

Araştırmacılar, 10.5 ile 13.7 santimetre uzunluğunda ve 9.9 ile 13.4 santimetre genişliğinde olan QS-01 ve QS-02 adlı yumurtaları mercek altına aldı.

QS-01 adlı yumurtanın arkasında bulunan boşluk sayesinde içerisinde bulunan kristalleri inceleme şansı yakalayan araştırmacılar, yumurtayı dolduran oluşumların, kalsit kristalleri olduğunu tespit etti.

Anahtar Kelimeler:
KristalDinazor Yumurtası
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