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İlk robot astronot Fedor göreve başladı

Fedor, insanoğlunun uzay yolculuğuna çıkardığı ilk robot olma ünvanını almaya hazırlanıyor. 22 Ağustos'ta uzaya fırlatılacak olan Soyuz uzay aracında astronotlarla birlikte Uİİ'ye kenetlenecek olan Fedor iki hafta uzayda kalacak.

İlk robot astronot Fedor göreve başladı

Fedor, insanoğlunun uzay yolculuğuna çıkardığı ilk robot olma ünvanını almaya hazırlanıyor. 22 Ağustos'ta uzaya fırlatılacak olan Soyuz uzay aracında astronotlarla birlikte Uİİ'ye kenetlenecek olan Fedor iki hafta uzayda kalacak.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 00:21
İlk robot astronot Fedor göreve başladı

İlk robot astronot Fedor göreve başladı

Rus bilim insanları tarafından geliştirilen dünyanın ilk astrnot robotu Fedor göreve başladı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gitmek için Baykonur Üssü'ne getirilen Fedor sosyal medyada hayranlarına seslenmeyi ihmal etmedi..

Uzay araştırmalarında insanların yerini alacak olan robot sistemleri devreye giriyor. Yarı otonom özelliğe sahip Fedor adı verilen robot Uluslararası Uzay İstasyonu yolculuğuna gitmek için Soyuz roketinde yerini aldı. Sosyal medyada takipçilerine seslenen Fedor "Beni tebrik edebilirsin. Bugün Soyuz MS insanlı uzay gemisine transfer edildim ve şimdi pilot koltuğuna oturuyorum" dedi.

Soyuz MS uzay aracına Rus antropomorfik robot Fyodor yerleştirildi. Bu, robotun Twitter'daki resmi sayfasındaki bir mesajda belirtilmiştir.

İnsanlarla birlikte yapacağı uzay yolculuğu sırasında sesli iletişim kurabilecek özellikler eklenen Fedor yarından itibaren Soyuz'da test çalışmalarına katılacak. 
Fedor'un uzay yolculuğu herhangi teknik bir sorun olmaması durumunda 22 Ağustos'ta başlıyor. Fedor'un uzay yolculuğu 2 hafta olarak planlandı. Bu yolculuktan elde edilecek tecrübe uzay araştırmalarında yeni bir tartışmayı beraberinden getirebilir. Zira uzay araştırmalarında özellikle uzun süreli uzay yolculuklarında insan odaklı yolculuk tartışmaları önümüzdeki dönemde yerini robotlara bırakabilir. 

Anahtar Kelimeler:
FedorAstronot RobotBaykonurSon Dakika Haber
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