

İMECE uydusundan yeni fotoğraflar geldi

, 9 Temmuz tarihinde katıldığı BENGÜ TÜRK TV Teknoloji ve Gelecek programının “” gündemli 114. bölümünde moderatör Şenol Vatansever’in sorularını cevapladı. İMECE ile ilgili soruyu da detaylandıran Mandal, İMECE uydusunun Samsun, Mersin, Çanakkale ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden aldığı fotoğrafları paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'nin, yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ettiğini aktarmış ve Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı bir fotoğrafı paylaşmıştı. Bakan Kacır'ın paylaşımında, uydunun, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı fotoğraf bulunuyordu.



Teknoloji ve Gelecek programı yapımcısı ve moderatörü Şenol Vatansever, bugüne kadar 114 bölümde 442 konuk ağırladıklarını belirterek, “TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın programımızda paylaşacağı fotoğrafları gördüğümde heyecanlandım ve gurur duydum. Togg Teknoloji Kampüsü’nden sonra tarihimizde çok önemli hatıraları olan 4 önemli fotoğraf daha paylaştığı için Sayın Mandal’a çok teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Kacır başta olmak üzere İMECE uydusunda emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz” açıklamalarında bulundu.