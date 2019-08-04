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İnsan - Maymun genleri ile yeni canlı melezi 

Çinli bilim insanları nakil bekleyen insanların organ ihtiyacını karşılamak için maymun ve insan genlerini birleştirerek yeni bir melez tür elde ettiğini açıklandı.

İnsan - Maymun genleri ile yeni canlı melezi 

Çinli bilim insanları nakil bekleyen insanların organ ihtiyacını karşılamak için maymun ve insan genlerini birleştirerek yeni bir melez tür elde ettiğini açıklandı.

04 Ağustos 2019 Pazar 23:45
İnsan - Maymun genleri ile yeni canlı melezi 

İnsan - Maymun genleri ile yeni canlı melezi 

Bilim dünyasını sarsan iddia İspanyol bilim insanı Profesör Juan Izpisua Belmonte'den geldi. Henüz Çinli bilim oteriteleri bu iddialar hakkında bir açıklama yapmadı. ABD'nin La Jolla'daki Salk Biyolojik Etütler Enstitüsü'ndeki Gen İfade Laboratuarları araştırmacılarından Prof. Dr. Belmonte'ye göre Çinli bilim insanları, yeni geliştirdikleri melez canlıları sadece organ üretmek için kullanacak..


İspanyol bilim insanı Juan Carlos Izpisua Belmonte

Çin'deki bir laboratuvarda insan ve maymun genlerini birleştirerek, dünyanın ilk insan-maymun melezini elde ettiğini iddia etti. İnsan hücrelerine sahip maymun embriyolarının ileride organ nakli amacıyla kullanılacağı kaydedildi

The Independent'da yer alan habere göre; Profesör Belmonte ve ekibi tarafından oluşturulan melezin duyurulmasıyla, dünyada tekrar etik tartışmaları başladı. 

Geçtiğimiz aylarda, Çinli bir araştırmacı, dünyanın ilk genetiği değiştirilmiş bebeklerini yapmaya yardımcı olduğunu iddia etmişti ve DNA'sı değiştirilen ikiz kız bebeğin AIDS virüsü gibi gelecekteki olası enfeksiyonlara karşı daha dirençli olmasının sağlandığını dile getirmişti. 


ORGAN NAKLİ İÇİN KULLANILMASI PLANLANIYOR

Çin’de gerçekleştirilen çalışmada, insan hücrelerine sahip maymun embriyoları oluşturulduğu ve bunun gelecekte organ nakli amacıyla kullanılacağı duyuruldu. İnsanların organ bekleyerek ölmemesi için hayvanları kullanarak organ üretmeye çalıştıklarını dile getiren araştırmacılar, hibrit yaratmanın önemli bir adım olduğunu söyledi. 

İnsan-maymun deneyindeki araştırmacılardan biri olan Estrella Nunez, sonuçların 'çok umut verici' olduğunu kaydetti.

Bilim insanları, deneylerine primatlar kullanarak devam edeceklerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
InsanMaymunGenInsan Maymun MeleziDNA
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