Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Koronavirüs tedavisinde BAU ve TÜBİTAK'tan umut veren ilaç

TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu bünyesinde BAU ve İstanbul Medipol Üniversitesinin ortaklaşa yürüttüğü projede, farklı bir hastalığa karşı kullanılan ilacın COVID-19 tedavisinde güçlü bir etki potansiyeline sahip olduğu belirlendi.

26 Nisan 2021 Pazartesi 11:07
Koronavirüs tedavisinde BAU ve TÜBİTAK'tan umut veren ilaç

Koronavirüs tedavisinde BAU ve TÜBİTAK'tan umut veren ilaç
 

TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu bünyesinde Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve İstanbul Medipol Üniversitesinin ortaklaşa yürüttüğü projede, farklı bir hastalığa karşı kullanılan bir ilacın COVID-19 tedavisinde güçlü bir etki potansiyeline sahip olduğu saptandı. Faz-2 çalışmalarına başlanan projede, yapılan preklinik çalışmalarda Montelukast adlı molekülün virüsün hücreye girmesini ve hücre içerisinde çoğalmasını engellediği ortaya kondu.

TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu bünyesinde geliştirilen ve Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü ve Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdar Durdağı’nın yürütücü, İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı ve İlaç Keşif ve Geliştirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Güzel’in koordinatör araştırmacı olarak katkı verdiği proje, COVID-19 mücadelesinde yeni umutlara neden oldu. Faz-2 çalışmalarına başlanan projede, Montelukast adlı molekülün virüsün hücreye girmesini ve hücre içerisinde çoğalmasını engellediği preklinik çalışmalar ile ortaya kondu. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), TÜBİTAK MAM, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nden toplamda 30’dan fazla araştırmacı ve bursiyerin katkıları ile TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu desteği ve Bahçeşehir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında preklinik çalışmalara başlandı.

15 BİNDEN FAZLA MOLEKÜL İNCELENDİ

Proje kapsamında, sanal tarama ve moleküler modelleme çalışmaları için geliştirilen özel algoritmayla Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) laboratuvarlarında 15 binden fazla molekül bilgisayar ortamında tarandı, seçilen 25 moleküle biyolojik testler uygulandı. Montelukast adlı molekülün, SARS-CoV-2 üzerinde etkili olduğu belirlendi. Biyolojik testleri yapılan Montelukast’ın virüsün hücreye girmesini ve hücre içerisinde çoğalmasını engellediği gösterildi.

FAZ-2 ÇALIŞMALARI 8 MERKEZDE BAŞLAYACAK

Virüs nötralizasyon testlerinde alınan başarılı sonuçlar sonrası Montelukast için klinik çalışmalar planlandı. Faz-2 klinik çalışma, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve TÜBİTAK destekleri ile 380 gönüllü hasta üzerinde planlanarak klinik çalışma için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan (TİTCK) klinik araştırma izni alındı. Faz-2 çalışmalarının kısa süre içerisinde 8 farklı merkezde başlayacağı bildirildi.

DURDAĞI: COVID-19 ÖNCESİNDE VE TEDAVİSİNDE KULLANILABİLME POTANSİYELİ TAŞIYOR

Çalışmayla ilgili bilgi veren Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Serdar Durdağı, “Bu ilacın en önemli özelliği, virüsün hem hücre içerisine girmeden önceki Spike/ACE2 etkileşimini engellemesi hem de hücre içerisinde main proteaz enzimini inhibe ederek çoğalmasını önleyecek moleküler mekanizmaya sahip olması. Virüs nötralizasyon testlerinde yapılan analizlerde virüs enfeksiyonu öncesi ilaç muamelesinin de virüsün etkisini ötelediği bulundu” dedi.

Bir ilacın yeniden kullanılması yaklaşımının, sıfırdan ilaç geliştirme maliyetlerini ve süresini önemli ölçüde azalttığının altını çizen Durdağı şöyle devam etti: “İlaç yeniden konumlandırma çalışmalarında ele alınan moleküller daha önce farklı bir hastalığa karşı preklinik ve klinik faz çalışmalarından geçtiği ve iyi tanımlanmış profillere sahip olduğu için uzun vadeli preklinik çalışmalar gerektirmezler ve bu nedenle acil hastalık durumları veya salgınlar durumunda mükemmel adaylar olurlar. Bu nedenle çok hızlı bir şekilde Faz-2 aşamasına gelindi.”

GÜZEL: TAMAMEN YERLİ İMKANLAR KULLANILDI

Daha önce COVID-19 tedavisinde kullanılan Favipiravir isimli ilacın yerli sentezini üretmeyi başaran Doç. Dr. Mustafa Güzel ise yeni ilaç adayının tamamen yerli imkanlarla ilaç yeniden konumlandırma çalışmaları ile multidisipliner bir yaklaşım ve farklı kurumlardan oluşan araştırmacı bir ekip ile belirlendiğine ve bu iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

Koronavirüs 25 Nisan tablosu | 347 can kaybımız var
Koronavirüs 25 Nisan tablosu | 347 can kaybımız var
Koronavirüs 24 Nisan tablosu | 339 can kaybımız var
Koronavirüs 24 Nisan tablosu | 339 can kaybımız var
Koronavirüs 23 nisan raporu | 48 bin kişi de virüs görüldü
Koronavirüs 23 nisan raporu | 48 bin kişi de virüs görüldü
22 Nisan koronavirüs verileri açıklandı | 354 can kaybımız var
22 Nisan koronavirüs verileri açıklandı | 354 can kaybımız var
23 Nisan'da tam kapanma gelecek mi?
23 Nisan'da tam kapanma gelecek mi?
Koronavirüs 21 Nisan tablosu açıklandı | 362 vefat var
Koronavirüs 21 Nisan tablosu açıklandı | 362 vefat var
20 Nisan, can kaybı da vaka sayısı düşmüyor
20 Nisan, can kaybı da vaka sayısı düşmüyor
19 Nisan koronavirüs verileri açıklandı | 341 can kaybı var
19 Nisan koronavirüs verileri açıklandı | 341 can kaybı var
Son Güncelleme: 26.04.2021 11:14
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsBAUTÜBİTAKIlaçFaz 2
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Komplo Paranoya! | Komplo teorilerine neden inanıyoruz?
Komplo Paranoya! | Komplo teorilerine neden inanıyoruz?
TRAI 5G ve Yapay Zeka Konferansı'nda Devler Buluşuyor
TRAI 5G ve Yapay Zeka Konferansı'nda Devler Buluşuyor
Bilim insanı Hande Karagedik kozalak ile mucizeler yarattı
Bilim insanı Hande Karagedik kozalak ile mucizeler yarattı
Sanko Üniversitesi koronavirüs aşısı araştırması 
Sanko Üniversitesi koronavirüs aşısı araştırması 
Perseverance Mars'a indi | Mars'tan ilk görüntüler
Perseverance Mars'a indi | Mars'tan ilk görüntüler
Casus Dünya | Bizi Kimler Gözetliyor? | Sceinceup Şubat sayısı yayınlandı
Casus Dünya | Bizi Kimler Gözetliyor? | Sceinceup Şubat sayısı yayınlandı
Rahmi M. Koç Müzesi’nden çocuklara atölyeler
Rahmi M. Koç Müzesi’nden çocuklara atölyeler
Honda Yapay Zeka ile hedeflerinde yüzde 300 başarılı oldu
Honda Yapay Zeka ile hedeflerinde yüzde 300 başarılı oldu
ScienceUp Aralık Sayısı yayınlandı | Yeni dünya düzeni nasıl olacak?
ScienceUp Aralık Sayısı yayınlandı | Yeni dünya düzeni nasıl olacak?
Koronavirüs aşısı | Türkiye'de aşı ne zaman başlayacak
Koronavirüs aşısı | Türkiye'de aşı ne zaman başlayacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim