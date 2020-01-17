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Microsoft’tan 1 milyar dolarlık çevre yatırımı

icrosoft CEO’su Satya Nadella, Başkanı Brad Smith ve Finans Direktörü Amy Hood, çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesine yardımcı olmak için 1 milyar dolar yatırım yapacaklarını duyurdu

17 Ocak 2020 Cuma 15:39
Microsoft’tan 1 milyar dolarlık çevre yatırımı

Microsoft’tan 1 milyar dolarlık çevre yatırımı

Microsoft, önümüzdeki on yıl içinde "karbon negatif" şirket olma hedefini açıkladı. Microsoft CEO’su Satya Nadella, Başkanı Brad Smith ve Finans Direktörü Amy Hood, çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesine yardımcı olmak için 1 milyar dolar yatırım yapacaklarını duyurdu. Oluşturulacak olan İklim İnovasyonu Fonu’yla 2030 yılında karbon ayak izini ortadan kaldırma konusunda iddialı bir taahhütte bulunan Microsoft, 2050 yılında ise kurulduğundan bu güne kadar yaydığı tüm karbon miktarını sıfırlamanın da ötesine geçmeyi hedefliyor.

Bilimsel kanıtlara göre dünyamız çözüm bekleyen bir karbon problemiyle karşı karşıya. 1700'lerin ortalarındaki Birinci Sanayi Devrimi'nin başlangıcından bu yana dünya atmosferine 2 trilyon tondan fazla sera gazı salındı. Atmosferimizdeki karbon, ısıyı hapsediyor ve iklimin değişikliğini tetikleyen gazdan bir örtü oluşturuyor. Dünyanın sıcaklığının 1 santigrat derece artması bu sorunla ilişkilendiriliyor ve karbon salımları engellenemezse bu artışlar devam edecek.

Geliştirdiği teknoloji ve hizmetlerle kurumları ve bireyleri güçlendiren Microsoft, 2030 yılında “sıfır karbon” şirket olmak için 1 milyon dolar yatırım yapacağını ve bu yatırım çerçevesinde geliştirilecek teknolojiler sayesinde atmosfere yaydığı karbon miktarından daha fazlasını yok edeceğini taahhüt etti. Microsoft 2050 yılında, kurulduğu 1975 yılında beri doğrudan ya da elektrik tüketimi yoluyla salınan tüm miktarının üzerinde karbon temizliği yapmayı planlıyor.

Microsoft CEO’su Satya Nadella, Başkanı Brad Smith ve Finans Direktörü Amy Hood’un yaptığı ortak duyuruda, bu yatırımla ağaçlandırma ve yeniden ormanlaştırma, topraktan karbon tahsisi, karbon tutma ve depolama yoluyla biyoenerji ve karbonu doğrudan havada yakalama gibi çalışmalara destek verileceği belirtildi.

İlk hedef 2030’da karbon negatif şirket olmak

Yapılan duyuruda Microsoft CEO’su Satya Nadella şunları söyledi: “Çevresel faaliyetler açısından karbon konusunda nötr olmak yeterli değil. Çevre konusunda çalışmalar yürüten bilim adamları, karbon salınımın önüne geçilmezse bunun felaketlerle sonuçlanacağını söylüyor. Buradan yola çıkarak daha yaşanabilir bir dünya için neler yapabileceğimizi masaya yatırdık. Biz karbon negatif şirket olmak için büyük bir yatırım kararı aldık 1 milyar dolar yatırımla İklim İnovasyonu Fonu oluşturduk. Bu yatırım çerçevesinde karbon izleme ve yakalama teknolojilerinin geliştirilmesini destekleyeceğiz bu yönde inovasyonlar geliştireceğiz. Kurulduğumuz günden bu güne kadar neden olduğumuz karbon salımını elimine etmeyi, bu miktarın üzerinde karbonu dünyadan temizlemeyi planladık. İlk hedefimiz 2030’da karbon negatif şirket olmak.”

Microsoft, 2012'den bu yana doğrudan neden olduğu karbon emisyonları, elektrik kullanımını ve hava yolculuklarını değerlendiriyordu. Yeni yatırım kararıyla bu hesaplamalar Microsoft’la ilgisi olan tüm şirket ve tedarikçi emisyonları kapsayacak şekilde genişletecek. Microsoft’un yaptığı duyurunun, iklim değişikliğini daha fazla önemsemek ve bu konuda adımlar atmak için tüm büyük yatırımcılara örnek olması bekleniyor.

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