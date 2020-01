Mitsubishi Electric Robotu 5G Teknolojisi ile Buluştu

5G Arena özel alanında yer alacak firmaların 5G senaryolarını tanıtacakları bu fuar öncesinde yerli ve milli 5G ağı ve baz istasyonunun da hazır bulunduğu bir imza töreni düzenlendi. Projenin çözüm ortağı olan firmalar arasında Türksat 4A ve 4B uydularının üreticisi teknoloji devi Mitsubishi Electric’in de yer aldığı bu törende 5G teknolojisine ve şirketlerin dijital dönüşümünün önemine dikkat çekildi. Firmaların farklı çözüm ve hizmetleri ile yer aldıkları bu iş birliği projesinde Mitsubishi Electric’in ileri teknoloji robotu rol aldı. Verimi büyük ölçüde artıracak olan 5G teknolojisinin dijital dönüşüm çağındaki stratejik konumunu vurgulayan Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, fabrikaların üretim sürecinde hayati önem taşıyan robotların sağladıkları hız ve kolaylıklarla günümüzde çok olağan bir iş gücü haline geldiğinin de altını çizdi.

Hannover Fairs Turkey’in 12-15 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek WIN Eurasia Fuarı’nda sergilenecek Türkiye sanayisinin 5G senaryoları, fuar öncesinde Türksat 4A ve 4B uydularının da üreticisi olan teknolojinin öncü markası Mitsubishi Electric ile birlikte projenin çözüm ortağı firmalarının katıldığı imza töreniyle tanıtıldı.

Törende, MCS Grup tarafından tasarlanan “CodeMaster Endüstri 4.0 Uygulaması” 5G ağını kullanarak Mitsubishi Electric robotu, Schunk robot eli ve Siemens Minsphere bulut çözümü ile IIoT tabanlı olarak haberleşti. Senaryo kapsamında ürünün iş emri verildiği andan itibaren tüm yaşam döngüsü anlık olarak takip edilebildi.

Mitsubishi Electric adına törene katılım sağlayan Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, verimi büyük ölçüde artıracak olan 5G teknolojisinin dijital dönüşüm evresindeki önemine dikkat çekti. Robot kullanımının da hızla yaygınlaştığının altını çizen Tolga Bizel, fabrikaların üretim sürecinde hayati önem taşıyan robotların, sağladıkları hız ve kolaylıklarla günümüzde çok olağan bir iş gücü haline geldiğini anlattı. Dünya devi Mitsubishi Electric’in Türkiye’de fabrika otomasyonu ve ileri robot teknolojileri alanında iddialı bir oyuncu olduğunu belirten Bizel, robotlar ile endüstride daha esnek bir üretim sağlamayı, üretim maliyetlerini düşürerek insan konforunu artırmayı ve ihtiyaç olan her yerde robot teknolojisinin kullanılmasını hedeflediklerini ifade etti.

7/24 her koşulda 25 bin saat bakım gerektirmeden çalışan robotlar

Hızlı ve hassas robotlarla sanayicilere yüksek katma değer sağladıklarını vurgulayan Bizel, “Robotlarımızı oluşturan dişli kutusu, mekanik, elektronik teçhizat gibi bütün parçaları da Mitsubishi Electric olarak kendimiz üretiyoruz. Üretimin her aşamasında büyük kolaylık sağlayan robotlarımız, 7/24 her koşulda 25 bin saat bakım gerektirmeden çalışıyor. Kompakt yapıları ile istenildiği zaman fabrikanın her alanına taşınabilen robotlarımız böylelikle esnek bir üretim alanı sağlanmasına imkan tanıyor” diye konuştu.

Üretimde dijital fabrikalar zamanı

Sanayi 4.0 evresinde oldukça ilginç ve heyecan verici yenilikler ve gelişmeler yaşandığını belirten Tolga Bizel, “Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile tasarlanan akıllı fabrikalarda robotlar dahil tüm yeni nesil ürünler internet üzerinden haberleşebiliyorlar. Bu haberleşmelerin 5G teknolojisi ile büyük ivme kazanacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Üretimde çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayan ve yönetimden üretim katına kadar tüm fabrika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri kullanan e-F@ctory, küresel rekabette bir adım önde olmayı sağlıyor. Yeni 5G teknolojisiyle sağlanacak olan hız ve verimlilik ile fabrikaların çağ atlaması artık kaçınılmaz” diyerek sözlerini tamamladı.

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında

Mitsubishi Electric Corporation, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 95 yılı aşkın tecrübeye sahip ve bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko Değişim) doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2019’da sona eren mali yılda 4,519.9 milyar yen* (40.7 milyar dolar) konsolide grup satışı gerçekleştirdi. Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric.com

* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2019’da ilan ettiği 1 USD = 111 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında

“Evden uzaya” kadar pek çok farklı sektörde ileri teknoloji çözümleri ile öne çıkan Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri, CNC mekatronik sistemler, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri ile görsel veri sistemlerinden oluşuyor. Potansiyeline ve gücüne inandığı Türkiye’yi önemli bir üretim üssü olarak konumlandıran Mitsubishi Electric, markanın Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyan Manisa’daki dijital fabrikasında Türkiye ve Avrupa için yüksek enerji tasarruflu ve çevre dostu klimalar üretiyor. Türk sanayisinin fabrikaların dijital dönüşüm sürecine entegrasyonu için çalışan Mitsubishi Electric, otomasyon teknolojileri ile dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray projesinde de dikkat çekiyor. Türkiye’de otomotiv ekipmanları, yarı iletken cihazlar, ulaştırma ve enerji sistemleri gibi pek çok farklı kulvarda da rol alan Mitsubishi Electric, kamu sistemleri alanındaki faaliyetleri kapsamında uçak ve uçuş güvenliğini artırmak amacıyla havalimanları için geliştirdiği radar teknolojisini Antalya Havalimanı’nda da uyguluyor. Uzay araştırma ve geliştirme sistemleri alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden Mitsubishi Electric, Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına katkıda bulunan Türksat 4A ve 4B uydularının da üreticisi konumunda. Ayrıntılı bilgi için; tr.mitsubishielectric.com

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Hakkında

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri; otomotiv, gıda, paketleme, metal ve PVC işleme makineleri gibi çeşitli alanlarda Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarına hızlı entegrasyon, üretkenlik, esneklik ve verimlilik konusunda katma değer sağlıyor. “Sanayi 4.0” olarak da adlandırılan yeni endüstri evresine e-F@ctory, yani dijital fabrika konseptiyle yanıt veriyor.