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NASA uzayda 'gerçek bir ses' yakaladı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'dan 250 milyon ışık yılı uzaklıktaki Perseus galaksi kümesinden gelen ürkütücü bir ses klibini Twitter üzerinden paylaştı. İşte beğeni ve yağmuruna tutulan o ses...

23 Ağustos 2022 Salı 17:27
NASA uzayda 'gerçek bir ses' yakaladı

NASA uzayda 'gerçek bir ses' yakaladı

Sonsuz bir boşluk olduğuna inanılan uzayda ses dalgalarının ilerleyebileceği bir ortam yok. Bu nedenle uzay tamamen sessiz olarak kabul ediliyor. Ancak bu sessizlik, uzaydaki cisimlerin sessiz olmasından değil, ses dalgalarının ilerleyememesinden kaynaklanıyor.

'KARA DELİĞİN' SESİ KAYDEDİLDİ

ShiftDelete'in aktardığı habere göre; uzay ortamında ses olsa da, ses dalgaları bizlere kadar ulaşmıyor. Buna karşın, uzaydaki seslerin ilerlemesinin ise bir yolu bulunuyor. NASA da bu durumu kanıtlarcasına herkesi şaşkınlığa uğratan bir ses kaydı paylaştı.

NASA'DAN 'SES GETİREN' PAYLAŞIM

NASA kısa süre önce Dünya’dan 250 milyon ışıkyılı uzaklıktaki Perseus galaksi kümesindeki gaz ve plazmalar aracılığı ile taşınan gerçek ses dalgalarını temsil eden ürkütücü bir ses klibini Twitter üzerinden paylaştı. 

NASA’dan yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Uzayda ses olmadığı yanılgısı, çoğu uzayın bir boşluk olması ve ses dalgalarının seyahat etmesine imkan vermemesi nedeniyle ortaya çıkıyor. Bu galaksi kümesinde o kadar çok gaz var ki, gerçek sesi yakalayabildik. Burada bir kara deliği duymak için ses seviyesi yükseltildi ve ve diğer verilerle karıştırıldı!"


Gökbilimciler çok önce Perseus‘un merkezinde yer alan kara deliğin basınç dalgaları gönderdiğini keşfetmişlerdi. Bu basınç dalgaları, galaksiyi çevreleyen sıcak gazı çevreye yayıyor. Bu dalgalanmalar ise çeşitli yöntemlerle, sese çevrilebiliyor.

Kara delik tarafından üretilen akustik sinyaller ilk olarak 2003 yılında NASA’nın Chandra X-ray Gözlemevi’nden alınan verilerle tanımlansa da, şimdiye kadar insan kulağının işitme aralığına getirilmemişlerdi. Bilim insanları, bu titreşimleri insanlara duyulabilir kılmak için frekanslarını katrilyonlarca kez yükselttiler.

Son Güncelleme: 23.08.2022 17:32
Anahtar Kelimeler:
NASAUzay Sesi
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