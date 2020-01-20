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Nasıl daha iyi uyuruz? | Uyku problemlerine dair çarpıcı gerçekler BBC Earth’te

20 Ocak 2020 Pazartesi 11:03
Nasıl daha iyi uyuruz? | Uyku problemlerine dair çarpıcı gerçekler BBC Earth’te


Nasıl Daha İyi Uyuruz? : Uyku Problemlerine Dair Çarpıcı Gerçekler BBC Earth’te

Günlük hayatı etkileyen problemlerin başını çeken uyku yoksunluğu, “Uyku Bilimi: Nasıl Daha İyi Uyuruz?” tarafından mercek altına alınıyor. İki bölümlük bu belgesel en gelişmiş bilimsel yöntemleri uygulayarak uykuya dair sorunlara çözüm arıyor. Yapım, 28 Ocak Salı ve 29 Ocak Çarşamba günleri saat 22:00’da Digiturk, Tivibu ve D-Smart platformlarında yer alan BBC Earth’de ekranlara geliyor.

İngiliz Uyku Konseyi, İngiliz halkının şaşırtıcı bir biçimde yüzde 70'inin yeterince uyumadığı gerçeğini ortaya koydu. Uyku yoksunluğu yaşayan kişilere yardım etmeye çalışan belgesel; bu sorunun neden olabileceği problemlere dair gerçekleri de ortaya koyuyor. Bu durumdan vücudumuzun ve beynimizin nasıl etkilendiğini göstermek amacıyla; uyku sorunu olmayan dört kişinin 48 saat boyunca uyanık tutularak gözlemlendiği bir uyku yoksunluğu deneyi de yer alıyor.

Uyku Yoksunluğu Sanıldığından Daha Tehlikeli Olabilir

Kötü ya da problemli uykunun insan sağlığını tehdit eden pek çok unsurun kaynağı olabileceğini anlatan belgesel, boyun etrafındaki ağırlık artışının sadece horlamaya değil, aynı zamanda yüksek tansiyon, hafıza problemleri, iktidarsızlık ve baş ağrılarına yol açan uyku apnesine neden olabileceğini de gözler önüne seriyor. Uyku eksikliğinin riskli davranışta bulunma olasılığımızı iki katına çıkardığını ve ağrı eşiğimizi dörtte bir oranında azalttığına da dikkat çeken yapım, masum olduğu düşünülen 10-15 saniyelik “mikro uykular”ın ise telafisi olmayan hatalara yol açabildiğini gösteriyor. Yapılan araştırmalar, her yıl trafik kazalarının yüzde 20'sine sebebiyet verdiği düşünülen sürücü yorgunluğunun, alkollü araç kullanmak kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor.

Ufuk açıcı bu yapım uyku sorununa ışık tutarken, yorgun olduğumuzda yeme alışkanlıklarımızın kötüleşmesinde, hormonlarımızın nasıl etkili olduğunu da açıklıyor.

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