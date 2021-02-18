Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Perseverance Mars'a indi | Mars'tan ilk görüntüler

NASA'nın çok amaçlı Mars araştırma programının yıldızı Perseverance Mars Rover güneş sisteminin en gizemli gezeginine başarıyla indi.

18 Şubat 2021 Perşembe 21:45
Perseverance Mars'a indi | Mars'tan ilk görüntüler

NASA düğmeye bastı | Mars Canlı Yayın | Perseverance Mars'a indi


Mars'ta insanlık tarihinin en uzun süreli görev aracı Perseverance Mars Rover  kızıl gezegenin önce atmosferine girdi, dakikalar sonra Mars'ta planlanan kreter yakınlarına iniş yapmayı başardı.

Milyonlarca meraklının sosyal medya hesaplarından canlı olarak izlediği başarılı inişin ardından Perseverance Mars Rover ilk görüntüleri geçmeye başladı.

Türkiye saati ile 23.48'de Mars yüzeyine inmesi planlanan Perseverance Mars Rover, Jezero kreteri yakınlarına 6 dakikalık gecikme ile ulaştıb. 1 ton ağırlığa sahip robotik aracın en önemli özelliği 10 yıl sonra topladığı kaya, toprak ve gaz örnekleriyle birlikte dünyaya geri dönecek olması.

Dünya ile Mars arasındaki 190 milyon kilometrelik mesafe nedeniyle, herhangi bir iletişimin ulaşma süresi yaklaşık 11 dakika. Bu nedenle eğer bir şeyler yanlış giderse, Dünya'daki kontrol merkezinin müdahale için zamanı olmayacak.

Kontrol tamamen Perseverance'taki otonom sistemlerde olacak. Direkt olarak geçmiş yaşam belirtisi araştıracak

Bu uzay aracı teknolojisini yakından takip etmeyenler için, Perseverance ile 2012 yılında Gale Kraterine indirilen Curiosity aracı arasındaki farkı yakalamak kolay değil. Ancak dış kaplamanın altında, Perseverance çok farklı bir donanıma sahip. Görevi olan bilimsel araştırmaları yapabilmesi için özel enstrümanlarla donatıldı.

NASA, Mars 2020 Perseverance gezgini Kızıl Gezegene giriş, iniş ve inişe yaklaşırken, sosyal medya ve NASA'nın resmi sitesinde katılımcılara sanal etkinliklere ve etkinliklere katılmaya davet ediyor.

NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan canlı yayın ve iniş yorumları, NASA TV Genel Kanalı ve ajansın web sitesinin yanı sıra NASA Uygulaması, YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn, Twitch, Daily'de devam ediyor.

Perseverance, Jezero Krateri'nde altı tekerleğin üzerine yumuşak bir şekilde inmek için gezgini üç halat üzerinde indirecek. İlk temasın ardından komuta kontrol sistemlerinin testlerinin bir hafta sormesi bekleniyor.

NASA İletişim Yöneticisi Marc Etkind, "Bildiğimiz bir şey varsa, o da Mars'a inişin asla kolay olmadığıdır" dedi. Ancak, NASA'nın beşinci Mars gezgini olan Perseverance, olağanüstü bir mühendislik geçmişine ve görev ekibine sahip. Bu heyecan verici etkinliği bizimle paylaşmaya tüm dünyayı davet etmekten heyecan duyuyoruz!"

Mars Perseverance nereye inecek?

Mars Perseverance, Jezero Krateri , Mars'ın kuzey yarım küresindeki Isidis Planitia bölgesinin batı kenarında yer alan 28 mil genişliğinde bir bölgeye inmesi planlandı. 
Yaklaşık üç milyar yıl önce, Jezero, mineral tortular bakımından zengin, yakındaki eski bir nehir deltasıyla beslenen, yaklaşık 820 fit derinliğinde bir göle ev sahipliği yapıyordu. 

Bilim adamlarının hayatı destekleyebileceğini düşündüğü türden bir yer olduğu düşünülüyor. 
ABD Austin'deki Texas Üniversitesi'nde bir gezegen bilimci ve doktora sonrası araştırmacı olan Tim Goudge, 2018'de NOVA'ya "Bence bu sitenin sunduğu en heyecan verici şey bu olmalı" dedi.
 

Airbus uzay teknolojisi Mars’a ulaştı
Airbus uzay teknolojisi Mars’a ulaştı
NASA'dan Elmalı fotoğrafı | Türk tarımına dikkat çekti
NASA'dan Elmalı fotoğrafı | Türk tarımına dikkat çekti
İTÜ'nün uzay sahası aracı Türkiye'ye derece getirdi
İTÜ'nün uzay sahası aracı Türkiye'ye derece getirdi
Korsanlar 25 dolarlık bilgisayarla Mars aracına sızdılar 
Korsanlar 25 dolarlık bilgisayarla Mars aracına sızdılar 
Mars'ta hayat izleri: 4 milyar yıl önce hayat varmış
Mars'ta hayat izleri: 4 milyar yıl önce hayat varmış
Mars Kaşifi "İnan" ABD Yolcusu
Mars Kaşifi "İnan" ABD Yolcusu
'İnsanoğlu yakında Mars'ta yürüyecek'
'İnsanoğlu yakında Mars'ta yürüyecek'
Mars'a test yolculukları başlıyor
Mars'a test yolculukları başlıyor
Son Güncelleme: 19.02.2021 00:20
Anahtar Kelimeler:
NASAMarsMarsa InişPerseverance Mars RoverMars RoverCanlı Yayın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Casus Dünya | Bizi Kimler Gözetliyor? | Sceinceup Şubat sayısı yayınlandı
Casus Dünya | Bizi Kimler Gözetliyor? | Sceinceup Şubat sayısı yayınlandı
Rahmi M. Koç Müzesi’nden çocuklara atölyeler
Rahmi M. Koç Müzesi’nden çocuklara atölyeler
Honda Yapay Zeka ile hedeflerinde yüzde 300 başarılı oldu
Honda Yapay Zeka ile hedeflerinde yüzde 300 başarılı oldu
ScienceUp Aralık Sayısı yayınlandı | Yeni dünya düzeni nasıl olacak?
ScienceUp Aralık Sayısı yayınlandı | Yeni dünya düzeni nasıl olacak?
Koronavirüs aşısı | Türkiye'de aşı ne zaman başlayacak
Koronavirüs aşısı | Türkiye'de aşı ne zaman başlayacak
Son Buzul | National Geographic Ekranlarında | Belgesel
Son Buzul | National Geographic Ekranlarında | Belgesel
Bosch’tan 39 dakikada sonuç veren Kovid-19 testi 
Bosch’tan 39 dakikada sonuç veren Kovid-19 testi 
Bu robot kişinin mutlu ya da üzgün olduğunu söylüyor
Bu robot kişinin mutlu ya da üzgün olduğunu söylüyor
Boğaziçi Üniversitesi robotları hayvanları eğitecek
Boğaziçi Üniversitesi robotları hayvanları eğitecek
Rusya'nın Covid-19 aşısı için batılı ülkelerden övgü 
Rusya'nın Covid-19 aşısı için batılı ülkelerden övgü 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim