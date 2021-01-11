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Rahmi M. Koç Müzesi’nden çocuklara atölyeler

Rahmi M. Koç Müzesi çevrim içi eğitim atölyeleri ocak ayı boyunca 7-10 yaş grubu çocukları sanat ve bilimle buluşturuyor.

11 Ocak 2021 Pazartesi 11:49
Rahmi M. Koç Müzesi’nden çocuklara atölyeler

Rahmi M. Koç Müzesi’nden çocuklara atölyeler

Rahmi M. Koç Müzesi, eğitimde sınırları kaldırmaya devam ediyor. Müzenin çevrim içi eğitim atölyeleri ocak ayı boyunca 7-10 yaş grubu çocukları sanat ve bilimle buluşturuyor. Atölyelerde çocuklar kendi güneş sistemi modelini oluşturuyor, resimde kolaj tekniğinin nasıl kullanıldığını öğreniyor, bir arı olup peteklerini kendilerini örüyor.

Kurulduğu 1994 yılından bu yana 600 binin üzerinde öğrenciye ulaşan Rahmi M. Koç Müzesi, pandemi nedeniyle geçici olarak çevrim içi düzenlediği atölyelere 2021 yılında da devam ediyor. Müzenin zengin koleksiyonundaki objelerle bağlantılı konuları da içeren atölyeler çocukların endüstri, ulaşım ve iletişim gibi konularda bilgi edinmesine katkı sağlarken uzaktan öğrenmeyi de eğitici ve eğlenceli kılıyor.

Rahmi M. Koç Müzesi’nin ocak ayı programında yer alan sanat ve bilim atölyelerinde 7-10 yaş grubu çocuklara astronomiden matematiğe, tasarımdan heykele kadar farklı alanlarda eğitim veriliyor. Atölyeler öncesinde müzenin ilgili bölümleri çevrim içi gezilebiliyor, çocuklar gördüklerini kendi hayal dünyalarına göre tasarlayarak eğlencenin tadına varıyor.

Çocukların hedef ve davranışlarına uygun olarak hazırlanan atölyeler, her cumartesi saat 13.00’te eğitim kiti eşliğinde ve müze eğitmenlerinin anlatımıyla düzenleniyor. 60 dakika sürecek atölyelere katılım için müzenin Eğitim Bölümü’nü telefonla aramak veya muzeegitimi@rmk-museum.org.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Zoom uygulaması ile gerçekleştirilen atölyelere katılım 20 kişiyle sınırlı oluyor. Kayıt işlemi yaptırılıp atölye ücreti ödendikten sonra belirtilen adreslere kargo ile eğitim kiti gönderiliyor. Eğitim kitinde atölyelerin konusuna göre farklı malzemeler yer alıyor.

Ocak ayı atölye programı şöyle:

16 Ocak Cumartesi, saat 13.00 – Sanat Atölyesi: Parçadan Bütüne (6-8 yaş grubu)

23 Ocak Cumartesi, saat 13.00 – Matematik Atölyesi: Arım Balım Peteğim (7-10 yaş grubu)

30 Ocak Cumartesi, saat 13.00 – Heykel Atölyesi: Küçük Heykeltıraşlar (5-7 yaş grubu)

*Detaylı bilgiye 0212 369 66 00 133-105-120 dahili numaralar veya muzeegitimi@rmk-museum.org.tr’den ulaşılabilir.

Rahmi M. Koç Müzesi hakkında:

Rahmi M. Koç Müzesi Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesidir. 14 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonu, çocuklara yönelik eğitimleri ve atölyeleri ile kültür ve eğlenceyi bir arada sunabilen tek adres olan Rahmi M. Koç Müzesi Mustafa V. Koç/Lengerhane binası ve Hasköy Tersanesi olmak üzere iki tarihi bina ile hali hazırda 11 bin 250 m2'lik kapalı alana ve yaklaşık 17 bin metrekarelik açık alana sahiptir. Müzeye giriş ücreti yetişkinler için 28 TL, öğrenciler için 12 TL’dir.

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