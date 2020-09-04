

Rusya'nın Covid-19 aşısı için batılı ülkelerden övgü



Tıp dünyasında prestijli yayın dergilerinden The Lancet, Rus aşısının antikor üretimini sağladığını açıkladı. Aşıya ilişkin eleştiriler ve şüphecilikle karşılaşan Moskova ise Lancet'in yayınını memnuniyetle karşıladı.

Yayınlanan bu rapora göre haziran ve temmuz aylarında 76 kişi üzerinde test edilen Rus Covid-19 aşısı deneklerin yüzde 100'ünde antikor oluşmasını sağladı ve hiçbir yan etki görülmedi.

Rusya iki seferde yapılan bu aşıyı ağustos ayında henüz herhangi bir veri yayınlamamışken veya geniş kapsamlı testler yapılmamışken lisanslayarak üçüncü faz aşamasına geçen ilk ülke olmuştu.

Lancet'in yürüttüğü her birinde 38 sağlıklı bireyin yer aldığı 42 günlük iki farklı testte aşı ile ilgili olumsuz hiçbir noktaya rastlanmadığı gibi tüm deneklerde antikor üretimi tespit edildi.

Lancet'ten yapılan açıklamada uzun vadeli testlerin placebo da içereceği ve daha uzun süreli gözlemler yapılacağı kaydedildi.



Uluslararası standartlardaki tüm testlerin sonucu beklenmeli

Uzmanlar yine de uluslararası standartlardaki tüm testlerin yapılmadan bu aşının kullanımı konusunda temkinli olunması gerektiği uyarısı yapıyor.

Ancak uluslararası bağımsız değerlendirmelerle yayın yapan The Lancet gibi bir yerde bu sonuçların açıklanmış olması Moskova'ya karşı şüpheci olanların eleştirilerini yumuşatacak gibi görünüyor.

Bunun yanı sıra geçtiğimiz hafta içerisinde de aşının etkilerini gözlemlemek adına 40 bin adet 'uzun aşama' testi başlatıldı.

"Şüphe duyma sırası bizde"

Sputnik-V aşısı için finansal destek vermiş olan Rusya Direk Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev konuya ilişkin Reuters'a yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Haftalardır aşımızı kötülemek ve kuşku doğurmak amacıyla Batı'nın bize yönelttiği tüm sorulara cevap verdik. Şimdi Batı'nın aşılarına ilişkin sorular sorma sırası bizde."

Sputnik-V adlı Rus aşısı Sovyetler tarafından uzaya gönderilen ilk uydunun ismini taşıyor.