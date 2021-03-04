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Sanko Üniversitesi koronavirüs aşısı araştırması 

SANKO Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs aşı uygulaması araştırması, aşılamanın önemini ortaya koydu.

04 Mart 2021 Perşembe 09:53
Sanko Üniversitesi koronavirüs aşısı araştırması 

Sanko Üniversitesi koronavirüs aşısı araştırması 

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşen Bayram, aynı bölümden Dr. Öğretim Üyesi Hadiye Demirbakan ile Araştırma Görevlileri Dr. İpek Koçer ve Merve Erdoğan ile yürüttükleri araştırma sonuçlarını açıkladı.

Gaziantep’te sağlık çalışanlarına uygulanan Koronavirüs aşısının birinci dozundan sonra saptanan antikor sonuçlarının aşının etkinliğini ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Bayram, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak kabul edilen COVID-19 hastalığı ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun, CoronoVac aşısı için acil kullanım onayı verdiğini anımsattı.

Türkiye’de aşılamanın başladığı 14 Ocak 2021 tarihinden itibaren, CoronaVac aşısının COVID-19’a karşı bağışıklık oluşturmadaki etkinliğini göstermeye yönelik en geniş katılımlı çalışmanın Gaziantep’te gerçekleştirildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bayram, “SANKO Üniversitesi tarafından Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yürütülen çalışmada, inaktive SARS-CoV-2 CoronoVac (Sinovac, Çin) aşısının ilk dozdan 28 gün sonra etkinliği araştırıldı” dedi.

Prof. Dr. Bayram, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırma Platformu tarafından onaylanan ve SANKO Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen çalışmaya SANKO Üniversitesi ve Hastanesinde çalışan akademisyenler ile sağlık çalışanları ve Tıp Fakültesi stajyer ve intörnlerinden oluşan toplam 1070 gönüllünün katıldığına vurgu yaptı.

TEK DOZ AŞI SONUÇLARI DAHİ UMUTLARI ARTIRDI

“Çalışmada, katılımcılardan birinci doz aşı uygulamasından 28 gün sonra, ikinci doz aşı uygulamasından 3 hafta sonra, ilk aşıdan 4 ay ve 6 ay sonra olmak üzere toplamda dört ayrı zaman diliminde dört kez kan örneklerinin alınarak antikor değerlerinin izlenmesi planlandı” diyen Prof. Dr. Bayram, şöyle devam etti:

SARS-CoV-2 virüsünün Spike proteini S1 alt biriminin ‘Reseptör Bağlanma Bölgesine’ (RBD) karşı oluşan nötralizan IgG antikorları hastanemizin Merkez Laboratuvarında kemiluminesan mikropartikül immuno assay (CMIA) yöntemi ile kantitatif olarak saptandı.

Çalışmadan elde edilen verilere göre, sağlık çalışanlarından oluşan 1070 kişilik grupta tek doz aşı sonrasında yüzde 77,5 oranında SARS-CoV-2 virüsüne karşı antikor oluştuğu gözlendi. Araştırma sonucu elde edilen veriler, ikinci doz aşıdan sonra aşılananların çok büyük bir kısmının Koronavirüse karşı bağışık duruma geçecekleri yönündeki umutları artırmıştır.”

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