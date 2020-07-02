ScienceUP Temmuz sayısı yayımlandı | Gerçekten değişiyor muyuz?

Ulusal ve uluslararası mecralarda kısa zamanda büyük ilgi gören ScienceUP, 1 Temmuzda yayımlanan yeni sayısında yine iddialı soru ve konulara imza atıyor. Bilim-kültür-düşünce dergisi ScienceUP, makale, haber, analiz ve özel röportajlarıyla; bilim dünyasından son gelişmeler, buluş ve keşifler, politika, uluslararası ilişkiler, iletişim, felsefe, kültür ve sanat gibi sayısız alanlarda okuyucusuna geniş bir yelpazeden sesleniyor.

ScienceUP’ın bu ayki kapak başlığı: “Değişiyoruz!” Ana sorusu ise; ekonomik, politik, sosyo-kültürel ve çevresel sistemler üzerinde derin etkide bulunan koronavirüs salgını sürecinin geri dönüşü olmayan geniş çaplı bir toplumsal dönüşüme de zemin hazırlayıp, hazırlamadığı...

Kişisel tüketim ve seyahat alışkanlıkları değişiyor. Dolaplardakiler azaldıkça ve erişim kısıtlandıkça, kapitalizmin dayattıkları da etkileniyor. Tüketim alışkanlıklarındaki değişiklikler, daha azla yetindiğimiz, daha az satın aldığımız, en azından harcayarak mutlu olmadığımız bir başka yaşamın mümkün olabileceğine yönelik arayışları ortaya çıkarıyor. Hızla değişen alışkanlıklar ve günlük yaşam rutinleri; bizi esir alan tüketim kültüründen kurtuluşun kapısını açar mı? ‘Biz’den farklı bir ‘biz” çıkar mı? Korona ile nasıl değişiyoruz? Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahattin Akşit, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Odabaşı bu soruları ScienceUP için yanıtladı.

ScienceUP, Temmuz sayısında, gündem yaratan konuları, konuk yazarları ve özel röportajlarıyla da dikkat çekiyor:

ABD’DE BARDAK TAŞTI: Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı protestolar durmadan devam ediyor durmak bilmiyor. Geçen sürede yaşananları ve konuya ilişkin öngörüleri uluslararası siyaset uzmanı, Oxford Üniversitesi “Dinmeyen Çatışmalar Çözüm Merkezi” (CRIC) Kıdemli Öğretim Üyesi ve Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan yanıtladı.

SPORDA KAOS: Koronavirüs sonrası dünyanın en büyük sektörlerinden, milyon dolarların havada uçuştuğu spor sahasına ağır bir darbe indi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgehan Şenyuva, sporda tabloyu ve öngörülerini ScienceUP için anlattı.

KÜRESEL KÖYÜN KAYGILI ÇOCUKLARI: Kuşak araştırmacısı Evrim Kuran düşlerinin peşinden giden yeni neslin dünyasını ScienceUP’a yazdı.

Z KUŞAĞI NE İSTİYOR? Gelecekten beklentileri ne, dünyayı nasıl şekillendirecekler? Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dağseven Emecen yanıtladı.

GÖREVİMİZ GEZEGENİ BESLEMEK: Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Koçak, “Gezegenimiz sağlıklı olmazsa bizim de sağlıklı olmamız mümkün değil” diyerek çağrıda bulunuyor. Koçak, Ayşegül Aydoğan Atakan’ın sorularını yanıtladı.

YAZILI BASIN KOMADA MI?: Kâğıda basılan günlük gazeteler, koronavirüs salgını nedeniyle, belki de tarihinin en zor sınavlarından birini veriyor. Prof. Dr. Gül Batuş, Prof. Dr. Nezih Orhon, Prof. Dr. Suat Gezgin, Sibel Güneş, Faruk Bildirici yazılı basının geleceğini yorumladı.

‘İŞ’TE DEVRİM! Covid-19 gelecekte olması öngörülen uzaktan ve esnek çalışmayı erkene çekti. Peki, işveren ve çalışanlar açısından radikal değişikler olacak mı? “İdeal çalışan” kavramı değişiyor mu? İdil Türkmenoğlu büyük dönüşümü yorumladı.

YA UYANIRSA?: Bitlis’deki Türkiye’nin en genç yanardağı Nemrut Dağı, 300 yıllık uykusundan uyanabilir mi? Nemrut’taki jeofizik inceleme projelerini yürüten Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç ScienceUP’a anlattı.

KAOS İLETİŞİMİ: Uluslararası Marka ve İtibar Yönetimi Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Salim Kadıbeşegil, salgın sürecinde marka ve itibar yönetiminin sırlarını Meltem Acar Yücesoy’a açıkladı.

İKİNCİ DALGA KAPIDA MI?: Koronavirüs salgınında son durum nedir? Yaz tatili yapılır mı? Nasıl önlemler alındı? Sinekten virüs geçer mi? Tıptan turizme alanında önde gelen isimler tüm sorulara yanıt verdi.

HANGİ BALIK?: Çiftlik balıkları ne kadar sağlıklı, taze balık nasıl anlaşılır? Gürkan Akgüneş yazdı.

KENT VE SİNEMA: Dr. Hakan Aytekin, kültürlerin başkenti şehirleri ve sinemalarını analiz etti.

ScienceUP Hakkında

Aylık bilim kültür ve düşünce dergisi ScienceUP, dergilik uygulamalarında, online (çevrimiçi) platformlarda, dünyanın önde gelen dijital kütüphanelerinde, dijital yazılı kaynakların da içinde yer aldığı global indekslerde ücretsiz olarak erişime açıldı. Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar’ın Yayın Direktörlüğünde hazırlanan derginin yayın hakları T.C. Maltepe Üniversitesi ve Karton Media’ya ait. Derginin Yayın Yönetmenliğini Dr. Şükran Pakkan yapıyor. ScienceUP’a online dergilik uygulamalarından ve www.scienceup.online adresinden erişim sağlanabiliyor.