ScienceUp Aralık Sayısı yayınlandı | Yeni dünya düzeni nasıl olacak?

Türkiye’nin yeni bilim, kültür ve fikir dergisi ScienceUp, Aralık sayısıyla okurlarıyla buluştu. Derginin yeni sayısında geleceğin dünyasında söz sahibi olabilmek için fikir önderleri bir araya geldi, reçeteyi yazdı: Bizi Yeni Fikirler Kurtaracak!

Ulusal ve uluslararası mecralarda kısa zamanda büyük ilgi gören ScienceUp, makale, haber, analiz ve özel röportajlarıyla; bilim dünyasından son gelişmeler, buluş ve keşifler, politika, uluslararası ilişkiler, iletişim, felsefe, kültür ve sanat başta olmak üzere birçok başlıkta okuyucusuna geniş bir yelpazeden sesleniyor.

Yeni teknolojiler geliştirmek, bilginin peşinden gitmek, daha önce bulunmamış olanı ortaya çıkarmak, yenilemek, yenilenmek herkesin rüyasıdır. Peki, karnemiz nasıl? İnovasyon deyince ne anlıyoruz? Gelenek ile yenilikçilik nasıl bir arada var olur? Daha iyisini yapmak için ne lazım? Fikir Meltemleri Projesinin kurucusu, Netaş İcra Kurulu Başkanı C. Müjdat Altay, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken tüm bu soruların yanıtlarını ScienceUp için masaya yatırdı.

NEYİ BEKLİYORUZ?

İzmir’de 30 Ekimde meydana gelen depremle Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. 117 can kaybının yaşandığı depremde sekiz katlı apartmanlar saniyeler içinde yerle bir oldu, çok sayıda bina oturulamaz hale geldi.

Türkiye’nin yüzde 93’ü deprem bölgesi... İzmir, İstanbul ve Türkiye’nin diğer kentlerinde yeni depremler bekleniyor mu? Peki, kentlerimiz depreme hazırlıklı mı? Yaşanan depremlerde binalar neden yıkılıyor ya da ağır hasar görüyor?

Olası depremleri tahmin etmesinden dolayı ne dediği en çok merak edilen, Bilim Akademisi Üyesi, NATO Bilim Ödülü sahibi Prof. Dr. Naci Görür, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe ve Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Utku Yazgan endişe veren tabloyu ScienceUp’a anlattı.

ZOR GÜNLER YENİ BAŞLIYOR

Küresel ekonomi, COVID-19 salgınından önce de çok büyük sorunlarla boğuşuyordu. Salgın tam olarak küresel bir resesyon beklendiği dönemde ortaya çıktı. Yaşanan krizler, ekonomik daralmalar, yatırımların durması, büyümenin yavaşlaması, istihdam sorunları derken giderek daha kötü senaryolarla karşılaşıyoruz. Eski normale dönecek miyiz? Yoksa en kötüsü daha yaşanmadı mı? Ekonomist, Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, pandeminin etkisiyle yaşanan krizleri, daha neler olabileceğini ve almamız gereken önlemleri ScienceUp’a değerlendirdi.

GÜNDEM YARATAN KONULAR

ScienceUp, Aralık sayısında, gündem yaratan konuları, konuk yazarları ve özel röportajlarıyla da dikkat çekiyor:

HOMO ZAPIENS’TEN HOME-O-COVID-IENCE’E

İnternette sörf yapan, çılgınca tüketim alışkanlığı olan, bir aldığıyla yetinmeyip daha fazlasını isteyen genç ruhlu doyumsuz nesiller ve bunların karmaşık talepleriyle karşı karşıya olan bir alışveriş sistemi var artık… Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Telli ScienceUp için yazdı.

“TRUMPİZM” ARTIK DAHA GÜÇLÜ

Donald Trump’la dört yıla daha tahammülü olmayan Amerikalılar Biden’ı Beyaz Saray’a taşıdı ama Trump severleri süpürüp götürmedi. Aksine 2016’dan daha kalabalıklar. ABD daha derin bölünmelerin arefesinde olabilir mi? Gazeteci Zeynep Özyol ScienceUp için kaleme aldı.

ÖLÜM CEZASI: ADALET Mİ? İNTİKAM MI?

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi, 10 Aralık İnsan Hakları Günü için ölüm cezaları ve çevresinde dönen tartışmaları insan hakları penceresinden ScienceUp’a yazdı.

AY’DA SU VAR

NASA Ay’da su bulunduğunu açıkladı. Türkiye Meteor Takip Sistemleri Yürütücüsü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan, Ay’da su bulunmasının önemi, üs kurulması ve yaşamla ilgili olarak ScienceUp’ın sorularını yanıtladı.

HASTA MI? VAKA MI?

COVID-19 küresel salgınının en çok tartışılan konularından biri Sağlık Bakanlığının vaka sayıları yerine bir süre hasta sayılarını açıklaması oldu. Kasım ayı sonu itibarıyla yeniden vaka sayısı açıklanmaya başlandı. Peki, nedir bu vaka ve hasta sayısı ayrımı? Her vaka hasta mıdır? Vaka sayısının bilinmesinin önemi ne? Sağlık Yazarı Ayşegül Aydoğan uzmanlarla konuştu, ScienceUp’a yazdı.

RUHLARIMIZ TRAVMADA

Önce pandemi, ardından deprem. Türkiye büyük bir travmadan geçti. Peki, ardı ardına gelen acı haberlerden sonra ne olacak? Travma sonrası stres bozukluğu uzmanı Prof. Dr. Tunç Aşkın, Meltem Acar Yücesoy’un sorularını yanıtladı.

BULUTLARIN DİLİ

Depremler havaya, suya bakarak tahmin edilebilir mi? Bu tahminlerin bilimsel dayanağı var mı? COVID-19 küresel salgın günlerinde girdiğimiz bu kış nasıl geçecek? Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ScienceUp için yazdı.

AZERBAYCAN’IN ZAFERİ

Azerbaycan’ın zaferi, Ermenistan’ın teslim oluşu ve Türkiye’nin başarısı... Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gelişmeleri ScienceUp için değerlendirdi.

GLADYATÖRLER KENTİ: KİBYRA

Roma Döneminin Anadolu’daki “Gladyatörler Kenti” olarak bilinen Burdur’daki Kibyra Antik Kenti Türkiye’de orijinal yerinde sergilenen en büyük mozaik olan Medusa Mozaiğine ev sahipliği yapıyor. Muhammed Kösen ScienceUp için yazdı ve fotoğrafladı.

SÜPER İNSAN GELİYOR!

İnsan Genom Projesi 2003 yılında sonlandırıldı. Genetik haritanın çıkarılmasıyla hastalıkların tedavisinde büyük yol alındı. Ancak genetik bilgileri biyolojik silah olarak kullanılabilme veya genlerle oynanarak ayrıcalıklı-süper insan yaratma talepleri potansiyel tehlikeler. Peki, bundan sonra ne olacak? Bilim insanları araştırmalarını ne yönde sürdürecek?

C VİTAMİNİ MUAMMASI

C vitamini, günlük olarak gereksinimi karşılanması gereken önemli bir vitamin. Peki, faydaları neler? C vitamini takviyesi alınmalı mı? Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Kıyan, C vitamini konusunda bilinmesi gerekenleri ScienceUp’a anlattı.

STREAMING ÇAĞI

Streaming Dünya’da en çarpıcı ve hızlı kültürel davranış değişimlerinden biri oldu. 2000’li yılların sonunda başlayan ve gittikçe gelişip, büyüyen streaming platformları koronavirüs salgınıyla birlikte abonelerini de gelirini de katladı.

FORMULA 1

Dünyanın en önemli gövde gösterilerinden biri olan Formula 1’in yolu dokuz yıl sonra yeniden İstanbul’dan geçti. Asfalt tartışmalarının gündem olduğu, Hamilton’ın Schumacher’in rekorunu kırdığı yarışın Türkiye Grand Prix’sine gelmeden önce Formula 1’in görkemini anlamak için tarihine göz atmak gerekiyor. Spor yazarı Bülent Tuncay ScienceUp için yazdı.