Sinsi Silah | Biyoterör | ScienceUP | Koronavirüs biyoterör saldırısı mı?

Sinsi Silah | Biyoterör

Türkiye’nin yeni bilim, kültür ve fikir dergisi ScienceUP Ağustos sayısıyla okurlarıyla buluştu. Derginin dördüncü sayısında koronavirüs salgını sonrası dünyada en çok konuşulan “Biyoterör” konusu uzmanların görüşleriyle her açıdan masaya yatırıldı.

Bilim-kültür-düşünce dergisi ScienceUP, makale, haber, analiz ve özel röportajlarıyla; bilim dünyasından son gelişmeler, buluş ve keşifler, politika, uluslararası ilişkiler, iletişim, felsefe, kültür ve sanat gibi pek çok alanda okuyucusuna geniş bir yelpazeden sesleniyor.

ScienceUP’ın bu ayki kapak başlığı: “Biyoterör”. Giderek büyüyen bir tehdit olan biyoterörizm masum ve korunmasız kitleler için her geçen gün artan bir risk. COVID-19 virüsünün biyoterör aracı olduğu iddia ediliyor oysa bu tehdit dünya için yeni değil. Bir bakteri, virüs veya toksin gibi bulaşıcı ajanlarla küresel bir salgın yaratılması gerçekten mümkün mü? Küçük bir laboratuvarda ölümcül sayısız mikroorganizmanın kolaylıkla üretimi mümkün. Biyolojik terörün sonucunda sadece canlı varlıklarda hastalık ve ölüm görülüyor. Diğer kitle imha silahları gibi tahribat etkileri yok. Bu nedenle de çoğunlukla gerçeğin ortaya çıkması mümkün olmuyor. Biyoterör; niye bu kadar büyük bir tehdit? Koronavirüs biyolojik silah olabilir mi? Hazırlıklı olmak, önlem almak, engel olabilmek mümkün mü? Adli Bilimciler Derneği Başkanı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Hancı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. A. Hüseyin Baskın ScienceUP için yanıtladı.

ScienceUP, Ağustos sayısında, gündem yaratan konuları, konuk yazarları ve özel röportajlarıyla da dikkat çekiyor:

NASIL BİR EĞİTİM: Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi eğitim çevrelerinde çok konuşulan öğrenci merkezli eğitimin başarılı olup olamadığı konusundaki düşüncelerini ScienceUP için yazdı.

DENİZLERİMİZDE TSUNAMİ OLUR MU?: Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de tsunami tehlikesi var mı? Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz kıyılarındaki tsunami riskini anlattı.

BİLGİSAYAR OYUNU REÇETE EDİLEBİLİR Mİ?: Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanan bir bilgisayar oyununu artık ABD’li doktorlar tedavi için reçetelerine yazabilecekler. Bilgisayar oyunlarının tedavide alternatif olarak önerilmesi nasıl değerlendiriliyor? Dijital yaşam üzerine çalışan, sanal ortamın çocuklar üzerindeki etkilerini araştıran bilişimci Orhan Toker ile Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Gresa Çarkaxhiu Bulut konuyu ScienceUp için değerlendirdi.

ERMENİSTAN NE İŞ ÇEVİRİYOR?: Ermenistan’ın Azerbaycan’a yaptığı saldırıları ve neyi amaçladığını Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal ScienceUp için yazdı.

BEYAZ BİR YALAN MI?: Sütün insan için gerekli olup olmadığı tartışılmaya başladı. Süt yararlı mı yararsız mı? Gürkan Akgüneş yazdı.

2 SAAT Mİ, 12 SAAT Mİ?: Gece yarısından itibaren başlayan açlık ile ameliyattan sadece iki saat önce başlatılan açlık arasında bir fark yok mu? Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Anabilim Dalı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Programından Hatice Aslanoğlu araştırdı.

SUÇ İKLİMDE Mİ?: Dünya ısınıyor. Hava olayları şiddetleniyor. Her yıl ortalama sıcaklıkta 1.5 derecelik artış geri dönülemez hasarlara neden olacak. Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel iklim değişikliğinin insanoğlunun gündeminde neden büyük yer bulmadığını yazdı.

FLAMİNGO CENNETİ: İzmir Kuş Cenneti’ndeki kuluçka adası dalga erozyonuyla yok olmaya başlamıştı. Yapay kuluçka adasıyla Akdeniz’de yaşayan flamingo ailesi her yıl artan sayıda yeniden İzmir’de çoğalmaya başladı. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Ekolog, Koruma Biyoloğu Doç. Dr. Ortaç Onmuş yapay kuluçka adasını anlattı.

KURTULUŞUN KAPISI AÇILDI: Koronavirüs imaja bakış açımızı nasıl etkiledi? Makyajsız ve pijamalı olarak evlerimize kapandık. Online alışveriş yapanlar oldu ama pek çok insan sadeleşmeyi tercih etti. Peki bundan sonra ne olacak? İmaj ve itibar kavramları değişecek mi? İmaj ve İletişim Danışmanı Özlem Çakır bu soruları yanıtladı.

SALGIN BİTMEDİ, VİRÜS HALA ÖLDÜRÜYOR: Kendisi de koronavirüse yakalanan ve iyileşen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı COVID– 19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, hastalıkla mücadeleyi ve kendi deneyimini anlattı.

EKRANLARIN EV SAHİPLERİ - ÇOCUKLAR: Dijital medyanın çocuklarda sosyalleşme iletişim aracı olmasıyla ilgili olarak Meltem Acar Yücesoy’un sorularını İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Esra Ercan Bilgiç yanıtladı.

MAHREMİYET Mİ, SAĞLIK MI?: Hangisinden ödün verelim? Koronavirüs döneminde dijital işlemlerde çalışanların ve vatandaşların paylaştığı verilerin akıbeti ne olacak? Teknoloji yazarı Cem Sünbül yazdı.

PANDEMİ SANSÜRÜ: Koronavirüs salgını sinema sektörünü de derinden etkiledi. Setler koronavirüs önlemlerine göre düzenlendi. Efekt kullanımı arttı, değişen dünyaya uygun senaryolarda öpüşmek, bara gitmek, uçağa binmek gibi bölümler kaldırıldı. Peki film sektörü bu işe ne diyor, ne izleyeceğiz, ne kadarı izleyiciyi mutlu edecek? Yönetmen-senarist Raşit Çelikezer, senarist Barış Erdoğan, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran yanıtladı.

KEDİLER VE KENT: Kentlerdeki değişimin, mimari ve peyzajın kedilerin yaşamına etkisini Hakan Aytekin yazdı.