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Son Buzul | National Geographic Ekranlarında | Belgesel

“Son Buzul” 18 Ekim Pazar günü saat 22.00’de National Geographic ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

16 Ekim 2020 Cuma 09:12
Son Buzul | National Geographic Ekranlarında | Belgesel

Son Buzul | National Geographic Ekranlarında | Belgesel


 

İklim değişikliği Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzunu hızla eritirken, buradaki yaşamı da ciddi bir tehdit altında bırakıyor. Kanada ve Grönland'daki Inuit halkı ise topraklarından geriye kalanları korumak için mücadele ediyor. Inuit halkının yaşam alanlarını korumak için verdiği çabayı gözler önüne seren yapımda, iklim değişikliği gibi çevresel faktörlerin yaşam alanlarını nasıl etkilediği veve geleceğimizi korumak adına atmamız gereken adımlar anlatılıyor.

“Son Buzul” 18 Ekim Pazar günü saat 22.00’de National Geographic ekranlarında!

Ödüllü yönetmenlerden nefes kesen belgeselleri, dünyaca ünlü oyuncuların rol aldığı kaliteli yapımları ve ses getiren lokal prodüksiyonları Türk izleyicisi ile buluşturan National Geographic’i Digiturk, D-Smart, KabloTV, Tivib

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