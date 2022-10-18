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Tayfun füzesi, hedefi başarı ile vurdu

Türkiye'nin kendi imkanları ile geliştirdiği füze, 458 saniyede 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu.

18 Ekim 2022 Salı 10:29
Tayfun füzesi, hedefi başarı ile vurdu

Tayfun', hedefi başarı ile vurdu

Türkiye'nin kara ve hava savunma sistemleri konusunda yerli imkanlarla geliştirdiği sistemler gurur kaynağı oluyor. Rize'de Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze 'Tayfun' test edildi. Karadan denize yapılan uzun menzilli atışta 'Tayfun', 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı.

Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
TayfunTayfun Fazesi
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